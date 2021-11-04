Региональный менеджер Lidl Райнис: в моей команде есть место для активных и амбициозных людей!

Для Райниса, имеющего большой опыт работы в сфере торговли, путь в Lidl начался в 2019 году, когда он был направлен на двухгодичное обучение в качестве регионального менеджера в Литве. Хотя ему сначала нужно было привыкнуть к новому языку и правилам поведения, вскоре началась интенсивная программа обучения, в ходе которой он научился всему, с чем предстоит иметь дело, работая в магазинах Lidl.

”Самым неожиданным для меня стало то, насколько точно выверены и выстроены все процессы, и насколько основательную подготовку проходят работники магазина! Разумеется, все это с целью обеспечить клиентам наилучшее обслуживание. Будь то на кассе, в отделе выпечки или в торговом зале”, — делится впечатлениями Райнис.

Райнис сказал, что присоединился к Lidl прежде всего потому, что это крупная международная компании. ”Предприятий, в которых количество сотрудников измеряется сотнями тысяч, не так много. Это дает мне чувство надежности и уверенности в том, что касается рабочего места. Кроме того, возможности роста на таком предприятии практически безграничны, причем в разных странах мира”, — пояснил Райнис.

Количество сотрудников Lidl как в Эстонии, так и в других странах быстро растет. В головном офисе в Эстонии постоянно появляются новые люди, которые с энтузиазмом занимаются подготовкой к открытию магазинов. По словам Райниса, именно сплоченная команда, в которой все друг друга поддерживают, отличает Lidl от других торговых предприятий. ”Теперь мы приглашаем в свой коллектив таких же мотивированных работников магазинов, которые ценят отсутствие рутины и хотят быть частью истории успеха Lidl. Со своей стороны я обещаю своей команде, что буду мотивирующим руководителем, который делится полученными во время обучения обширными знаниями и опытом, и все это в современной рабочей среде!”

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