Руководитель магазина Кайре: работу руководителя магазина Lidl можно сравнить с участием в Олимпийских играх
- Кайре, вы работаете в Lidl уже почти два года, что вас мотивирует в повседневной работе в магазине, и чем эта работа интересна?
- Работа в Lidl — это работа с людьми. У нас замечательная, очень сплоченная команда, поэтому атмосфера на работе в высшей степени приятная.
К тому же работа в магазине необычайно разнообразна. Хотя обычные операции в основном повторяются, каждый день в магазин приходят новые покупатели и возникают разные ситуации, что делает работу интересной. В нашей команде все сотрудники универсальны, а это значит, что каждый работник магазина в разные дни может выполнять разные обязанности. Так что работать всегда интересно, никакой рутины!
Все системы и процессы в Lidl во всех странах мира одинаковы и тщательно продуманы, что упрощает учет проделанной работы. Благодаря этому повышается эффективность, что дает мощный заряд уверенности.
- Чему вас научила работа в Lidl?
- Англичане говорят retail is detail (”торговля — это детали”). Работа в Lidl научила меня прежде всего обращать внимание даже на мельчайшие детали и поступать соответствующим образом, чтобы клиентам всегда было приятно делать свои покупки в нашем магазине, и они всегда к нам возвращались.
- Что из опыта, полученного во время обучения, вы цените больше всего?
- Лучший способ понять, в чем твои сильные стороны и, развиваясь, преодолевать свои слабости — это броситься в незнакомую воду и выплыть. Чтобы максимально реализовать свой потенциал, сначала надо выйти из зоны комфорта. Я считаю, что обучение в другой среде и на иностранном языке дало мне бесценный опыт — если есть воля к победе, нет ничего невозможного.
- Что вас больше всего удивило в Lidl?
Самым неожиданным было то, что у работы в Lild оказалось много общего с моей профессиональной спортивной карьерой. Сейчас она уже в прошлом, но я до сих пор вспоминаю о ней с улыбкой. Для каждого спортсмена самая большая цель — успешно выступить на Олимпийских играх, а у Lidl сейчас самая большая цель — успешно открыть магазины по всей Эстонии. Путь к достижению этой цели необходимо пройти точно так же — шаг за шагом, и для этого точно так же необходимо много работать, быть целеустремленным, волевым и энергичным.
- Чем Lidl отличается от других предприятий?
- Lidl очень много инвестирует в развитие своих работников. Все руководители магазинов и другие руководящие работники проходят 1-2-годичное обучение за границей в магазинах Lidl, которые работают уже несколько лет. Таким образом мы получаем возможность наиболее полно делиться знаниями и опытом с нашими будущими командами. Я уверена, что этот подход — единственно правильный, и он позволит нам всем вместе успешно открыть в нашей маленькой Эстонии одно из ведущих мировых предприятий розничной торговли.
- Кого вы хотели бы видеть в своей команде?
- Качества, которые мне хотелось бы видеть у будущих коллег, — это прежде всего трудолюбие, ответственность и позитивный настрой. Всему остальному можно будет научиться у нас.
- Что вы как руководитель можете предложить своей команде?
- Поскольку я прошла основательную практическую подготовку, я могу предложить в поддержку своей команде максимум знаний и опыта. Я сторонник честного и открытого общения, а также образа мыслей, ориентированного на результат. Я верю, что смогу вдохновлять и направлять свою команду, а также обеспечить всем справедливое отношение.
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