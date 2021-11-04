Руководитель магазина Кайре: работу руководителя магазина Lidl можно сравнить с участием в Олимпийских играх

- Кайре, вы работаете в Lidl уже почти два года, что вас мотивирует в повседневной работе в магазине, и чем эта работа интересна?

- Работа в Lidl — это работа с людьми. У нас замечательная, очень сплоченная команда, поэтому атмосфера на работе в высшей степени приятная.

К тому же работа в магазине необычайно разнообразна. Хотя обычные операции в основном повторяются, каждый день в магазин приходят новые покупатели и возникают разные ситуации, что делает работу интересной. В нашей команде все сотрудники универсальны, а это значит, что каждый работник магазина в разные дни может выполнять разные обязанности. Так что работать всегда интересно, никакой рутины!

Все системы и процессы в Lidl во всех странах мира одинаковы и тщательно продуманы, что упрощает учет проделанной работы. Благодаря этому повышается эффективность, что дает мощный заряд уверенности.

- Чему вас научила работа в Lidl?

- Англичане говорят retail is detail (”торговля — это детали”). Работа в Lidl научила меня прежде всего обращать внимание даже на мельчайшие детали и поступать соответствующим образом, чтобы клиентам всегда было приятно делать свои покупки в нашем магазине, и они всегда к нам возвращались.

- Что из опыта, полученного во время обучения, вы цените больше всего?

- Лучший способ понять, в чем твои сильные стороны и, развиваясь, преодолевать свои слабости — это броситься в незнакомую воду и выплыть. Чтобы максимально реализовать свой потенциал, сначала надо выйти из зоны комфорта. Я считаю, что обучение в другой среде и на иностранном языке дало мне бесценный опыт — если есть воля к победе, нет ничего невозможного.





- Что вас больше всего удивило в Lidl?