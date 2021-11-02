ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Януковича на Украину

В своей жалобе, поданной в октябре 2015 года, Янукович, в частности, заявляет о том, что в 2014 году на него были совершены несколько покушений. Так, 21 февраля 2014 года неизвестные пытались силой задержать автомобили в составе автоколонны, которая, направляясь в сторону Харькова, проехала через пять блокпостов. На первых трех из них машины пытались заблокировать, а на последних двух - обстреляли. В тот же день на блокпосту возле Умани был открыт огонь по автомобилям колонны, направлявшейся в сторону Крыма.

Ни в одном из этих случаев Януковича не было в машинах, однако он утверждает, что речь идет о покушениях на его жизнь, и Украина не расследовала их должным образом.

Экс-президент настаивает на том, что расследование, которое проводится против него в Украине, проводится слишком долго, "не является ни независимым, ни беспристрастным", и что заочное судебное разбирательство не было справедливым.

Приступив к рассмотрению заявления Януковича осенью 2021 года, суд в Страсбурге обратился к правительству Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде, указывается в сообщении ЕСПЧ.