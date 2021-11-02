Более 100 стран договорились прекратить через восемь лет вырубку лесов

Декларацию поддержали более ста стран, на долю которых приходится свыше 85 процентов мировых лесов, включая бореальные хвойные леса (тайга) в Канаде, тропические леса Амазонки в Бразилии и тропические дождевые леса в бассейне реки Конго. Договоренность предполагает выделение порядка 20 миллиардов долларов (17 млрд евро), часть из этих средств будет направлена на борьбу с лесными пожарами и восстановление уже пострадавших лесных территорий.

Как пишет DW, статс-секретарь ФРГ в министерстве охраны окружающей среды Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), выразив удовлетворение соглашением, подчеркнул, однако, что одних денег для защиты лесов недостаточно: "Необходимо также сознательное сотрудничество стран, в ведении которых находятся эти леса". В этом отношении, по его словам, обнадеживает тот факт, что к соглашению также присоединилась Бразилия, которая, как и Россия, подвергается критике за стремительную вырубку своих лесов.

Помимо Бразилии, соглашение обязались поддержать Канада, Россия, Китай, Индонезия, Демократическая Республика Конго, США, Великобритания и другие государства.

Экологическая организация Greenpeace раскритиковала достигнутую в Глазго договоренность как недостаточную. Она фактически дает зеленый свет "еще одному десятилетию вырубки лесов", заявили в организации.

Байден объявил о первом в мире плане по сохранению лесов

Президент США Джо Байден объявил в Глазго о первом в мире плане по сохранению лесов по всей земле, который "объединит в себе весь набор инструментов правительства США — дипломатических, экономических и политических — чтобы остановить исчезновение лесов, восстановить жизненно важные поглотители углерода и улучшить землеустройство". По его словам, американский план, на реализацию которого будет направленно до 9 миллиардов долларов, сделает возможным восстановление к 2030 году как минимум 2 миллионов гектаров леса и других экосистем.