ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Ювентус" уничтожил питерский "Зенит" — 4:2

Уже на 11 минуте Дибала открыл счет. Питерцы "отыгрались" через 15 минут. В кавычках потому что формально мяч в свои ворота забил Бонуччи. Первый тайм закончился вничью, создавалась видимость равной игры, но нет, "Ювентус" выше классом чемпиона России — 3 мяча на 58, 73 и 82 минуте достал из сетки Крицюк.

"Зенит" смог ответить лишь на последних добавленных к матчу минутах, но гол Азмуна только скрасил горечь сокрушительного поражения. После четырех матчей в группе Н у клуба с берегов Невы лишь три очка и выйти в плей-офф Лиги чемпионов уже не получится.

К матчу команды подходили в разном настроении. Питерцы уступили в первом матче 0:1, пропустив на последних минутах. Но в чемпионате России им сейчас нет равных — они катком прошлись по своим не самым слабым соперникам. Победы над "Спартаком" (7:1) и "Динамо (4:1) говорят о том, что "Зенит" просто в прекрасной форме. "Ювентус" же, наоборот, два последних матча проиграл — "Вероне" (1:2) и "Сассуоло" (1:2).