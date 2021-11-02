Госсуд не удовлетворил жалобу по поводу организации выборов в Таллинне

На основании поданных в Государственный суд жалобы и документов, а также представленной позиции Таллиннской избирательной комиссии и Республиканской избирательной комиссии, у коллегии не возникло подозрений в том, что бюллетени могли быть подделаны, отметили в судебном решении государственные судьи Виллу Кыве, Хейки Лоот и Вельмар Бретт. Судебная коллегия конституционного надзора согласилась с решением Республиканской избирательной комиссии и его обоснованием.

”Радует, что Государственный суд также подтвердил корректность проведения выборов в Таллинне, — сказал председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло. — Это подтверждает, что городская избирательная комиссия и участковые избиркомы действовали в строгом соответствии с законодательством”.

Суть жалобы касалась подозрения Марта Калласа, наблюдавшего за повторным пересчетом голосов в столичном спортхолле ”Калев”, в том, что бюллетени, поданные за двух кандидатов, были заполнены тем же почерком, а цифры написаны в схожей манере. Как Республиканская избирательная комиссия, так и Государственный суд остались на позиции, что из приложенных к жалобе фотографий нельзя сделать вывод, что цифры на бюллетенях написаны одинаковым образом.

Республиканская избирательная комиссия пояснила, что избирательный бюллетень рекомендуется заполнять однозначно понятным образом, а не следуя индивидуальному стилю или варьируя написание цифр. По мнению Республиканской избирательной комиссии, из приложенных к жалобе фотографий нельзя сделать вывод, что цифры написаны одинаковым образом; также невозможно только по написанию цифр сделать вывод об идентичности почерка. Из оценки Республиканской избирательной комиссии следует, что утверждения, изложенные в жалобе, не нашли подтверждения.

Согласно пояснению Таллиннской избирательной комиссии, Закон о выборах в местное самоуправление и базирующиеся на нем регуляции выстроены таким образом, что заполнение бюллетеня кем-то другим и помещение этого документа в урну для голосования описанным в жалобе способом потребовало бы многочисленных нарушений со стороны множества людей. Помимо прочего, честность выборов помогают соблюсти и равные возможности партий и избирательных союзов в принятии участия в работе районных комиссий. Каждая участвующая в выборах партия и избирательный союз могут представить в каждый районный избирком по одному своему кандидату. Городское собрание утверждает списки районных избирательных комиссий, исходя из принципа политического равновесия таким образом, чтобы представители партий и избирательных союзов могли участвовать в организации голосования в избирательных округах.