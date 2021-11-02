02.11.2021, 15:10
Фанаты ”Гремио” разнесли будку с монитором ВАР
Foto: Eero Vabamägi
В чемпионате Бразилии ”Гремио” скатился на предпоследнее место. И это только часть проблем, потому что теперь клуб могут серьезно наказать из-за дикого поступка фанатов.
После домашнего поражения от ”Палмейраса” (1:3), недовольные ультрас ”Гремио” выскочили на поле. Больше всего досталось монитору ВАР, который фанаты целиком разнесли.
Футболисты и судьи скрылись в раздевалках — тогда болельщики рванули и в подтрибунное помещение. Когда их попытка провалилась, они переключились на фотографов и операторов, а еще дрались с фанатами соперника на трибунах. Усмирить хулиганов удалось только с помощью полиции. Но беспорядки продолжились на территории вокруг стадиона.
Все это попало в протокол матча, поэтому у ”Гремио” серьезные неприятности. Инспектор матча считает, что происшествие попадает под наказание в 100 тысяч реалов (около 15 тысяч долларов) и запрет играть на своем поле — от 1 до 10 матчей.
У команды всего 26 очков после 27 матчей, до спасительного 16-го места (Гремио” на 19-м) не так много — 7 очков (а конкуренты провели на 2-3 матча больше). Но запрет играть на своем стадионе серьезно пошатнет шансы клуба сохранить место в бразильской Серии А.