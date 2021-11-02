Белорусский маршрут: как мигранты из Ирака попадают через Минск в ЕС

Его туристическое агентство также до недавнего времени занималось оформлением белорусских виз, но больше не принимает заявлений. "Я не хочу ставить под угрозу свой бизнес", — объясняет собеседник DW. По его словам, на то, чтобы полностью оформить визу, обычно уходит от пяти дней до двух недель.

По разным оценкам, путешествие из Ирана в ЕС обходится от 12 тыс. до 15 тыс. евро — в эту сумму входят виза, перелет в Минск и деньги проводникам-контрабандистам за переправку наземным транспортом в Европу . Сотрудник одного из турбюро в Багдаде на условиях анонимности рассказал DW, что консульство Беларуси в городе Эрбиль "передало оформление виз ряду туристических агентств".

Инфографик Маршрут беженцев из Ирака через Беларусь в ЕС По данным местных туристических агентств, мигранты добираются в Беларусь также через Дубай , Турцию , Ливан и Украину . Заметно увеличилось и число прямых рейсов в Минск из Бейрута , Дамаска и столицы Иордании Аммана.

Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в Евросоюз , — это граждане Ирака. Реже среди них жители Сирии, Конго и Камеруна. В столицу Беларуси они прибывают в основном из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании — под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада .

В текущем году немецкая полиция зарегистрировала 7300 несанкционированных попыток проникновения на территорию страны по белорусскому маршруту, возникшему после того, как весной правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что больше не будет останавливать нелегалов, направляющихся в ЕС . Какими способами мигранты добираются до Минска , и откуда они?

Прежде всего — цифры: с начала октября польские пограничные службы зафиксировали 11 300 попыток нелегального въезда в страну из Беларуси. Всего же в этом году зарегистрированы около 23 000 таких попыток. Оказавшись в Польше , многие мигранты стремятся добраться до границы с Германией. По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов — вдвое больше, чем в сентябре.

Как получить белорусскую визу

Еще несколько источников подтвердили DW, что сейчас заявления на получение белорусских виз принимает не посольство Беларуси в Ираке, а белорусские дипломатические представительства в других странах. На Youtube можно найти видеоролик российской компании "Сделано в России 24", в котором говорится, что граждане Сирии и Ирака больше не могут въехать в Беларусь в качестве туристов по приглашению, если на нем стоит печать, поставленная в аэропорту вылета.

Компания, которая, в числе прочего предлагает услуги по получению туристических белорусских виз, объясняет, что теперь для этого необходим так называемый "визовый стикер", получить который можно в посольствах Беларуси. Визы гражданам Ирака выдает белорусское дипломатическое ведомство в Анкаре.

Независимый белорусский канал Belsat.eu со ссылкой на сообщение местного интернет-портала KYKY.org сообщает о том, что двенадцать туристических агентств в стране получили негласное разрешение на оформление виз иностранцам.

"Воспользуйтесь возможностью"

В Стамбуле рекламирует свои услуги паспортно-визовая служба VIP Grub: она обещает доставить своих клиентов в Европу "традиционным способом", добавляя, что "Европе нужны иностранные рабочие". "Только европейские авиалинии. Необходимы 1,2 миллиона беженцев. Воспользуйтесь возможностью. Заплатите нам по прибытии", — говорится в рекламном объявлении VIP Grub в Facebook.

Зарегистрированные в ЕС компании в настоящее время арендуют самолеты белорусской национальной авиакомпании "Белавиа". Министры иностранных дел стран ЕС хотят пресечь эту практику и рассматривают возможность введения штрафных санкций.

"Авиакомпания "Белавиа" предлагает прямые рейсы в Минск из Стамбула, Дубая и других городов. Вам просто нужно туда добраться. Это немного дороже, но все же возможно", — говорит DW багдадский туроператор.

Арендовать самолет? Без проблем

Центром предоставления в аренду лайнеров является Ирландия — ирландские компании управляют более чем половиной всех арендованных самолетов в мире. Некоторые фирмы по-прежнему сдают в аренду самолеты белорусскому авиаперевозчику "Белавиа", который, в свою очередь, использует их для доставки мигрантов к границам ЕС.

Представители ирландских компаний заявляют, что они обязаны предоставлять самолеты в аренду согласно ранее заключенным соглашениям. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени заявил, что его страна поддерживает санкции против Беларуси, однако они не распространяются на заключенные ранее договоры об аренде.

У других авиакомпаний, таких как Qatar Airways и Turkish Airlines, гораздо более строгий порядок контроля пассажиров. Но, как отмечает багдадское туристическое агентство, нередко бывает трудно определить истинный характер путешествия. "Ежедневно в Турцию и Дубай летают сотни иракцев. Определить, кто из них намерен отправиться в Беларусь, невозможно", — объясняет представитель агентства.