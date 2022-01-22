Эстонский экспресс
22.01.2022, 16:46

Таинственный богач Юрий Сахаров — кто он такой? ”Меня называли эстонским контрабандистом номер один и банкоматом Сависаара”

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Маттиас Калев
Маттиас Калев
matthias.kalev@ekspress.ee
ФОТО: Личный архив

У родившегося в Эстонской ССР успешного контрабандиста Юрия Сахарова (официально 72 года) два дня рождения – настоящий и тот, что записан в паспорте. В 1990-х ему пришлось покинуть родину из-за угрозы жизни. В Эстонию, сменив имя, Сахаров вернулся только в 2006 году – и быстро стал приближенным Эдгара Сависаара и Центристской партии.

Осенью 2014 года в политической жизни Таллинна разгорелся скандал. Передача ”Очевидец” (”Pealtnägija”) выяснила, что доход за парковку в Таллинне уходит ”таинственному бизнесмену”. Утверждалось, что позднее деньги поступают в кассу Центристской партии.

Спустя неделю передача выпустила продолжение истории, познакомив зрителей с 66-летним бизнесменом Юрием Сахаровым и назвав его правой рукой Эдгара Сависаара. Говорилось, что Сахаров приносит Центристской партии грязные деньги и обманывает государство.

Причин держаться в тени у Сахарова было множество. В 1990-х и начале 2000-х он пережил несколько попыток покушения, а потому более десяти лет прожил за рубежом. На момент знакомства с Сависааром — в середине 2000-х — он был объявлен в розыск в России.

В прошлом году Сахаров четыре раза встречался с журналистами ”Экспресса” в двух принадлежащих ему ресторанах в Таллинне. Он рассказал свою историю, начиная с того, как занялся контрабандой, заканчивая приобретением порта для ядерных подводных лодок и построением бизнеса в центристском Таллинне.

”Я не знаю, бог ли это, но у меня чувство, что наверху кто-то есть”, — размышляет Сахаров. — ”Я не знаю, сколько раз я должен был оказаться в тюрьме. Но не оказался. Трижды меня пытались убить и стреляли тоже! Но я все еще здесь”.

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