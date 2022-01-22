Таинственный богач Юрий Сахаров — кто он такой? ”Меня называли эстонским контрабандистом номер один и банкоматом Сависаара”

Осенью 2014 года в политической жизни Таллинна разгорелся скандал. Передача ”Очевидец” (”Pealtnägija”) выяснила, что доход за парковку в Таллинне уходит ”таинственному бизнесмену”. Утверждалось, что позднее деньги поступают в кассу Центристской партии.

Спустя неделю передача выпустила продолжение истории, познакомив зрителей с 66-летним бизнесменом Юрием Сахаровым и назвав его правой рукой Эдгара Сависаара. Говорилось, что Сахаров приносит Центристской партии грязные деньги и обманывает государство.

Причин держаться в тени у Сахарова было множество. В 1990-х и начале 2000-х он пережил несколько попыток покушения, а потому более десяти лет прожил за рубежом. На момент знакомства с Сависааром — в середине 2000-х — он был объявлен в розыск в России.

В прошлом году Сахаров четыре раза встречался с журналистами ”Экспресса” в двух принадлежащих ему ресторанах в Таллинне. Он рассказал свою историю, начиная с того, как занялся контрабандой, заканчивая приобретением порта для ядерных подводных лодок и построением бизнеса в центристском Таллинне.

”Я не знаю, бог ли это, но у меня чувство, что наверху кто-то есть”, — размышляет Сахаров. — ”Я не знаю, сколько раз я должен был оказаться в тюрьме. Но не оказался. Трижды меня пытались убить и стреляли тоже! Но я все еще здесь”.