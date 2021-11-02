ФОТО И ВИДЕО | Без хвоста, инвалид и гермафродит — и все равно счастливая! История необычной собаки по кличке Хэппи

Глава НКО Ирмели Грёнберг рассказывает, что Хэппи попала к ней еще щенком, когда собаке была лишь пара месяцев. Было ощущение, что собаке отрезали хвост, а задние лапы были парализованы из-за удара по позвоночнику.

В ветклинике выяснилось, что собака еще и гермафродит — ультразвук показал наличие яичников и матки добавок к мужским половым органам. В итоге у щенка было три операции разом: в порядок привели остаток хвоста, кастрировали и стерилизовали. Обычно собакам не делают подобные операции в столь юном возрасте, но Хэппи — исключение.

Так как задние лапы животного так и не начали двигаться, Ирмели заказала собаке из России специальные колеса. Через пару часов привыкания к ним собачка смогла резво передвигаться самостоятельно. На колесах собака бегает паре часов в день, а в остальное время тащит задние лапы за собой.

К сожалению, из-за травмы позвоночника испражнения собака не контролирует, поэтому их приходится убирать за ней. Из-за этого у собаки проблемы с поиском нового дома. Ее взяла к себе семья из Финляндии, но вскоре вернула собаку обратно, так как не смогла справляться с уходом за ней. Больше желающих забрать собачку к себе не появлялось.

Ирмели же считает, что за Хэппи ухаживать не сложнее, чем за обычной собакой, и она могла бы легко найти себе новый дом.

Хэппи сейчас уже два с половиной года и она хорошо находит общий язык с другими псами. Ирмели надеется, что и Хэппи найдет когда-нибудь теплый дом и любящих хозяев.