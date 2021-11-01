Ночной переполох в Мустамяэ: леденящие душу звуки из стены оказались... писком белки

Прибывшие на место спасатели выяснили, что леденящие душу звуки издавали не привидения накануне Хэллоуина , а маленькая белка, которая во время сбора запасов на зиму застряла между подоконником и каркасом внешней обивки здания.

Чтобы вызволить белку, спасателям пришлось достать из стены кучу шурупов и снять подоконник, после чего животное поспешно удалилось восвояси. Спасатели напоминают, что если отверстия на фасаде здания не заделать надлежащим образом, то туда могут случайно попасть и застрять животные и птицы.