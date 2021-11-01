ГАЛЕРЕЯ | Москвичи биты! Таллиннский "Калев/Крамо" обыграл баскетбольный ЦСКА

Матч сразу начался под диктовку эстонских баскетболистов, в первой четверти "Калев/Крамо" добился преимущества +3. ЦСКА было встрепенулся в начале второй четверти, но быстро погас и преимущество эстонской команды возросло до 8 очков.

Перелом наметился в третьей четверти - ее выиграл ЦСКА и казалось, что эстонцам не сдюжить, но "Калев/Крамо" выстоял и в последней части матча вернул преимущество к прежним показателям. В итоге +11 и эстонский клуб одерживает неожиданную победу над одним из лидеров европейского баскетбола.

Следующая игру "Калев/Крамо" проведет в Единой лиге ВТБ против "Цмоки-Минск" 7.11 в 14:00.

"Калев/Крамо" стартовал в Единой лиге ВТБ с трех поражений. Однако эту серию удалось прервать в Нижнем Новгороде, где эстонская команда обыграла одноимённый клуб со счётом 71:65. Помимо Единой лиги ВТБ,"Калев/Крамо" достойно борется и в баскетбольной Лиге чемпионов, где обыграл в гостях турецкий "Тофаш" (77:81), но в равной борьбе уступил французскому "Страсбургу" (75:73) и бельгийскому "Остенде" в овертайме (85:87) с разницей в два очка.

Московский ЦСКА едет в Эстонию из Франции, где он потерпел два, на первый взгляд, сенсационных поражения в рамках Евролиги от "Лион-Вийёрбан" (70:68) и "Монако" (97:80). В Единой Лиге ВТБ у армейцев 100%-й показатель — победы во всех четырех матчах. Например, в последнем матче Единой Лиги ВТБ они одолели пермскую "Парма" со счётом 82:60. ЦСКА предсказуемо возглавляет турнирную таблицу и пока серьезных конкурентов у них нет. У ЦСКА напряженный график, они проведут третий матч за шесть дней, а уже в четверг им играть в Евролиге против крепкого "Фенербахче", поэтому времени на восстановление и подготовку немного.

ЦСКА не в лучших кондициях подходит к предстоящей встрече после выезда во Францию. "Калев/Крамо" же, наоборот, прибавляет от матча к матчу. В минувшем сезоне "Калев/Крамо" впервые в своей истории обыграл ЦСКА (107:102).