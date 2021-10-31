В Беларуси заблокировали известный российский прокремлевский медиаканал

Блокировка сайта информационного агентства Regnum в Беларуси связана с делом сотрудников издания, которых в 2018 году белорусский суд признал виновными в разжигании национальной розни. Об этом сообщила ”РИА Новости” генеральный директор издания Юлия Крижанская.

О блокировке Regnum заявил накануне. По данным агентства, с проблемами с доступом к сайту столкнулись абоненты провайдера ”Белтелеком”.

Крижанская подтвердила блокировку. ”Это действительно так, в связи с делом наших корреспондентов, которых судили. Это… все было несколько лет назад, и с тех пор они [власти] к нам плохо относятся за материалы, которые осуждали русофобскую… Беларусь ”, — сказала Крижанская.

Авторов Regnum Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, а также корреспондента агентства Сергея Шиптенко арестовали в Белоруссии в конце 2016 года. Против них возбудили дело по ст. 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Издание ”Беларусь сегодня” писало, что экспертная комиссия обнаружила признаки разжигания национальной розни в их материалах. Эксперты пришли к выводу, что в своих текстах авторы ставили под сомнение суверенитет республики, допуская оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа.

В июне 2017 года в отношении Павловца и Шиптенко завели еще одно дело, на этот раз по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

В феврале 2018 года Минский городской суд приговорил Алимкина, Павловца и Шиптенко к пяти годам лишения свободы. Их признали виновными в разжигании национальной вражды и розни. Исполнение приговора отсрочили на три года.