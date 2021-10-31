Комментарий: Европейский союз должен отказаться от перевода часов

И вот опять это произошло. В ночь на воскресенье во всем Евросоюзе снова перевели часы на час назад, таким образом перейдя с летнего на зимнее, нормальное время. Перевод часов каждые полгода давно пора отменить, о чем свидетельствуют результаты опроса граждан ЕС, проведенного еще в 2018 году. Европейская комиссия и Европейский парламент с этим согласились,

Только Совет ЕС, состоящий из представителей 27 стран - членов Евросоюза, с 2019 года, когда прошла первая консультация по этому вопросу, все еще никак не может прийти к единому мнению. Ангела Меркель и другие члены Совета ЕС, участвовавшие в саммите ЕС на прошлой неделе, проигнорировали эту актуальную тему, считая, что необходимо было обсудить другие, более важные вещи: выход Великобритании из ЕС, глобальное изменение климата, пандемию коронавируса.

Странам ЕС пора договориться

Это было плохое оправдание. Потому что речь идет о воле граждан и однозначных обещаниях перед выборами в Европарламент в 2019 году, отказаться от непопулярного и, по сути, ненужного перевода часов в марте и октябре. Это же не так трудно сделать, думают обычные граждане, которые не знакомы с европейской бюрократией и неразберихой, если речь идет об интересах каждого отдельного государства, и не хотят в этом разбираться.

Отдельные страны - члены ЕС хотят совсем отказаться от зимнего времени. Другие наоборот - от летнего. Одним кажется, что слишком рано темнеет, другим - что вечером слишком светло. Часы восхода и заката пытаются подстроить так, чтобы это соответствовало собственным интересам. А многие из тех, кто озабочен этим вопросом, указывают на то, что с географической точки зрения вся Франция вообще-то находится в другом часовом поясе, более западном. А Польша - наоборот, в более восточном.