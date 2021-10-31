WP сообщает о наращивании российских войск у границы с Украиной

По данным газеты, в последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, в том числе танки и ракеты, на юге и западе России. директор программы изучения России в некоммерческой аналитической группе CNA из Вирджинии.

Аналитик Центра военно-морского анализа (CNA) Майк Кофман сообщил изданию, что это ”не учения”. По его словам, спутниковые снимки показали, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись туда после российско-белорусских учений ”Запад-2021”, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Согласно спутнику, 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся в Подмосковье, также перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины, сообщил Кофман.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в своем заявлении, что после учений ”Запад-2021” Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы. По оценке Данилова, численность российских войск, дислоцированных вокруг украинской границы, составляет от 80 до 90 тысяч человек, не считая десятков тысяч, дислоцированных в Крыму.

Как напомнимает "Дождь", 26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar ”для принуждения противника к прекращению огня” в районе населенного пункта Гранитное. В Генеральном штабе военных сил Украины сообщили, что в результате обстрела погиб украинский военный. По данным ведомства, дрон, не пересекая линию разграничения, уничтожил одну артиллерийскую установку вместе с обслуживавшими ее военными, после чего обстрел украинских позиций прекратился.