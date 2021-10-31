WP сообщает о наращивании российских войск у границы с Украиной(58)
По данным газеты, в последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, в том числе танки и ракеты, на юге и западе России. директор программы изучения России в некоммерческой аналитической группе CNA из Вирджинии.
Аналитик Центра военно-морского анализа (CNA) Майк Кофман сообщил изданию, что это ”не учения”. По его словам, спутниковые снимки показали, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись туда после российско-белорусских учений ”Запад-2021”, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.
Согласно спутнику, 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся в Подмосковье, также перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины, сообщил Кофман.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в своем заявлении, что после учений ”Запад-2021” Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы. По оценке Данилова, численность российских войск, дислоцированных вокруг украинской границы, составляет от 80 до 90 тысяч человек, не считая десятков тысяч, дислоцированных в Крыму.
Как напомнимает "Дождь", 26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar ”для принуждения противника к прекращению огня” в районе населенного пункта Гранитное. В Генеральном штабе военных сил Украины сообщили, что в результате обстрела погиб украинский военный. По данным ведомства, дрон, не пересекая линию разграничения, уничтожил одну артиллерийскую установку вместе с обслуживавшими ее военными, после чего обстрел украинских позиций прекратился.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого не исключила ”дальнейшую деградацию ситуации” в Донбассе. Она обвинила украинскую сторону в целенаправленном обострении ”и без того крайне сложной ситуации”. Попытки урегулировать конфликт силой ”будут иметь самые печальные, где-то непредсказуемые, но в целом трагические последствия”, заявила Захарова.
В конце марта Россия стянула часть войск к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские власти ”выражают обеспокоенность” из-за ”растущей напряженности” в Донбассе и опасаются, что ”украинская сторона может пойти на провокационные действия, которое приведут к войне”.
В начале апреля он заявил, что Россия перемещает войска по своей территории, что ”не должно никого беспокоить и не предоставляет ни для кого угрозу”. Conflict Intelligence Team называла концентрацию российских войск у границы с Украиной максимальной с 2015 года, пишет.