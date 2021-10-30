30.10.2021, 11:13
Эстонская сборная по художественной гимнастике достойно выступила на чемпионате мира. А олимпийские чемпионки из Болгарии завершили карьеру
Фото: Scanpix
Наши спортсменки заняли 13 место из 18 участвовавших команд в соревнованиях по командному многоборью. Победила сборная России с суммой 88,350 балла.
Изначально предполагалась борьба между сборной Болгарии, которая со скандалом выиграла Олимпийские игры в Токио, и сборной России. Но перед самым чемпионатом травму получила болгарка Лаура Траатс и вся сборная Болгарии неожиданно решила завершить карьеру.
”Наша соревновательная карьера окончена! Здесь, в Японии — стране, где сбылась наша самая большая мечта! Мы счастливы! Да, мы были готовы к новому бою и хотели закончить как следует, но суждено было случиться по-другому” — написала гимнастка Симона Дянкова в своем инстаграме.
Эстонки набрали в командных упражнениях сумму 69,000 балла.