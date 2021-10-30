Артем Дзюба забил 144-й мяч и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги против московского "Динамо" Дзюба начал на скамейке запасных. На замену Артем вышел на 66-й минуте, при счёте 2:1 в пользу питерцев. Уже через несколько минут он поучаствовал в голевой атаке — форвард с близкого расстояния добил мяч в ворота и увеличил преимущество своей команды.

Этот мяч стал 144-м в Российской премьер лиге для Артема. Таким образом, он обошел Олега Веретенникова и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.



144 - Нападающий @zenit_spb Артем Дзюба установил новый рекорд РПЛ по забитым голам, обойдя Олега Веретенникова (143). Супермен. #ЗенитДинамо pic.twitter.com/fh9OGxW4Qv — OptaIvan (@OptaIvan) October 29, 2021