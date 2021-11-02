Щука — персона 2021 года

За миллионы лет эволюции тело щуки обрело форму, наиболее соответствующую ее образу жизни и местам обитания. Тело этой хищницы отлично адаптировано к тому, чтобы в густой водной растительности на мелководье поджидать добычу и стремительно нападать на нее. У щуки мощный хвостовой плавник с большой выемкой, спинной и анальный плавники также отличаются большими размерами и смещены к задней части длинного торпедовидного тела. Большая голова имеет обтекаемую форму, пасть — заостренная.

С гидродинамической точки зрения такое тело хорошо приспособлено для молниеносных атак. Серо-бурый пятнисто-полосатый окрас щуки как нельзя лучше подходит для того, чтобы оставаться незамеченной в густых водных зарослях. Сливающаяся с окружающей средой хищная рыба, словно тигр, прячется в камышах, либо медленно плавает вдоль их границы вперед-назад. Заметив добычу, щука осторожно приближается к ней и молниеносно атакует. Схватив добычу, щука проглатывает ее и возвращается на прежнюю позицию.

Самая распространенная рыба



Щука — самая распространенная рыба в пресноводных водах Эстонии, ее находили в 61% изученных рек и в 92% исследованных озер. Нередко щука, хорошо себя чувствующая в водах с кислой реакцией и мутных водах, является единственным видом рыб, который обитает в болотных озерах и торфяных ямах. В прибрежных водах рыба выбирает неглубокие места, богатые водной растительностью: в основном в западной части эстонских вод, а также в теплых заводях Финского залива. Одним из определяющих факторов распространения щуки является наличие водной растительности. Например, в Западной Эстонии щука редко встречается в Пярнуском заливе с его песчаным дном, предпочитая Хаапсалуский и Матсалуский заливы, богатые водными растениями.

Самая крупная выловленная в Эстонии щука весила 22,7 кг. 2 марта 2016 года во время подледного лова ее поймал в озере Кеэри (Тартумаа) рыболов-любитель Валерий Бодин. Любопытно, что прежний рекорд — щука весом 19,9 кг — был также установлен на озере Кеэри.