Щука — персона 2021 года(3)
За миллионы лет эволюции тело щуки обрело форму, наиболее соответствующую ее образу жизни и местам обитания. Тело этой хищницы отлично адаптировано к тому, чтобы в густой водной растительности на мелководье поджидать добычу и стремительно нападать на нее. У щуки мощный хвостовой плавник с большой выемкой, спинной и анальный плавники также отличаются большими размерами и смещены к задней части длинного торпедовидного тела. Большая голова имеет обтекаемую форму, пасть — заостренная.
С гидродинамической точки зрения такое тело хорошо приспособлено для молниеносных атак. Серо-бурый пятнисто-полосатый окрас щуки как нельзя лучше подходит для того, чтобы оставаться незамеченной в густых водных зарослях. Сливающаяся с окружающей средой хищная рыба, словно тигр, прячется в камышах, либо медленно плавает вдоль их границы вперед-назад. Заметив добычу, щука осторожно приближается к ней и молниеносно атакует. Схватив добычу, щука проглатывает ее и возвращается на прежнюю позицию.
Самая распространенная рыба
Щука — самая распространенная рыба в пресноводных водах Эстонии, ее находили в 61% изученных рек и в 92% исследованных озер. Нередко щука, хорошо себя чувствующая в водах с кислой реакцией и мутных водах, является единственным видом рыб, который обитает в болотных озерах и торфяных ямах. В прибрежных водах рыба выбирает неглубокие места, богатые водной растительностью: в основном в западной части эстонских вод, а также в теплых заводях Финского залива. Одним из определяющих факторов распространения щуки является наличие водной растительности. Например, в Западной Эстонии щука редко встречается в Пярнуском заливе с его песчаным дном, предпочитая Хаапсалуский и Матсалуский заливы, богатые водными растениями.
Самая крупная выловленная в Эстонии щука весила 22,7 кг. 2 марта 2016 года во время подледного лова ее поймал в озере Кеэри (Тартумаа) рыболов-любитель Валерий Бодин. Любопытно, что прежний рекорд — щука весом 19,9 кг — был также установлен на озере Кеэри.
К мировым рекордам относятся обычно с большой долей скепсиса, поскольку возникают сомнения в достоверности данных. Самые крупные щуки, судя по авторитетным источникам, могут достигать до 1,5 м в длину и весить более 30 кг. Щука, выловленная в 1926 году в Ирландии в реке Шаннон, весила 80 фунтов (около 36,3 кг), в России в озере Ильмень в 1931 году поймали щуку весом 35,01 кг.
Промысловая рыба
Уже несколько столетий щука является важной промысловой рыбой. В ходе археологических раскопок в местах древних поселений людей на территории Эстонии находили обломки костей щук. В далеком прошлом крупную рыбу, обитающую в неглубоких прибрежных водах, ловили с помощью остроги и различных приспособлений для ловли. Если лед был тонким и прозрачным, щуку ”глушили”. Такой способ описан, например, в изданном в середине XVI века знаменитом произведении шведского архиепископа Олафа Магнуса „Historia de Gentibus Septentrionalibus”, в котором описывается жизнь и быт северных народов. Таможенные книги конца XVII века Нарвского рыбного рынка свидетельствуют о том, что щука являлась важной статьей экспорта: немалое количество сушеной щуки отправлялось по морю в Стокгольм и Любек.
В последнее время одним из серьезных факторов, негативно влияющим на численность щуки, стали теплые зимы. Пик паводка сдвинулся с весны на зимние месяцы. Вода из превратившихся в каналы рек и ручьев стремительно заливает луга, которые ко времени нереста уже высыхают и для щук недоступны. В результате площадь нерестилищ заметно сокращается, и многие рыбы не могут отнереститься. Икра остается в теле самки, что снижает успешность нереста следующей весной.
В регионе Балтийского моря, в частности в Швеции, стали создавать т. н. щучьи фабрики: в устьях ручьев и в прибрежных озерках специально задерживают высокую воду в местах нерестилищ. Благодаря этому у щук появляется возможность выметать икру, а подросшие мальки затем уплывают в большие водоемы. В Эстонии тоже предприняты первые шаги в этом направлении: в прошлом году на озере Теорехе в Матсалуском национальном парке построили регуляторы спуска воды.
Для защиты рыбных запасов с этого года вступили в силу изменения в правилах любительского рыболовства: допустимый дневной лимит вылова щуки составляет пять штук в день. Определенные размеры рыб, разрешенные для вылова, также помогают сохранить естественную структуру популяции. Например, во многих странах установлены не только минимальные, но и максимальные размеры рыб для вылова, что позволяет сохранять крупные и плодовитые особи.
Публикуется в сокращении с согласия автора. Полный текст статьи читайте в журнале ”Горизонты Эстонии 2021”.