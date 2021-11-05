05.11.2021, 08:09
ВИДЕО | Тойла — самая живописная президентская дача
Screenshot YouTube
Блогер RusDelfi и автор канала WKAD Даниил Куракин поделился очередным видеороликом о достопримечательностях Эстонии. На этот раз он отправился в Тойла, чтобы восхититься ее красотой и немного покритиковать состояние, в котором находится местная инфраструктура.
"Это — место, которое выделяется на фоне всего региона. Речь идет о бывшей даче президента Эстонии с потрясающим парком и водопадами. Находится она в курортном поселке Тойла, где на постоянной основе проживает всего около 900 человек, и большая их часть — этнические эстонцы, что довольно нетипично для Ида-Вирумаа" — рассказывает автор в своем ролике.
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