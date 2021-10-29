Сегодня в Москве пройдет встреча Саули Нийнистё и Владимира Путина

Предыдущий раз президенты встречались два года назад, в августе 2019 года в Хельсинки.

Темами переговоров лидеров двух стран станут вопросы двусторонних отношений и международной политики. Ожидается, что они обсудят в числе прочего обострение отношений между Западом и Россией и ситуацию в Афганистане.

Также, вероятно, будет затронута транспортная тематика и ситуация с прекращением лесоперевозок по Сайменскому каналу.