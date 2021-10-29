У Криштиану Роналду и его девушки будет двойня

”Рады сообщить, что мы ждём двойню. Наши сердца полны любви. Мы не можем дождаться встречи с вами”, — написал Роналду, показав снимок УЗИ.

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.

