29.10.2021, 14:51
У Криштиану Роналду и его девушки будет двойня(1)
Foto: Madis Veltman
Нападающий сборной Португалии и ”Манчестер Юнайтед” 36-летний Криштиану Роналду сообщил в своём ”инстаграме”, что Джорджина Родригес беременна и ждёт двойню.
”Рады сообщить, что мы ждём двойню. Наши сердца полны любви. Мы не можем дождаться встречи с вами”, — написал Роналду, показав снимок УЗИ.
У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.