Цукерберг объявил о переименовании Facebook. Теперь это Meta

"С сегодняшнего дня наша компания называется Meta”, — заявил Цукерберг.

В июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке ”метавселенной”, которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Об этом писал ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети. По его словам, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует сегодня.

Ее определяющим качеством является эффект присутствия — ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом. Он отмечал, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут ”телепортировать” пользователя в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры. Но для достижения полного видения метавселенной необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы пользователь мог снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходить из одной комнаты своего дома в другую, писал Босворт.

В середине октябре The Verge со ссылкой на свои источники писал, что Facebook планирует изменить название компании, чтобы лучше отразить ориентацию на ”метавселенную”. Ранее в интервью этому изданию Марк Цукерберг говорил, что в случае успешной реализации проекта в ближайшие пять лет компания престанет ассоциироваться с социальными сетями и будет связана именно с метавселенной.В этом же интервью Цукерберг рассказывал, что

вынашивал подобную идею со школы. Одна из вещей, которую он действительно хотел построить — ”ощущение материализованного интернета, в котором люди могли бы находиться в окружающей среде, телепортироваться в разные места и быть с друзьями”. Сокращение дистанции, по его мнению, создаст больше возможностей для людей: можно будет выполнять самые разные работы, появятся новые рабочие места и новые формы развлечений.