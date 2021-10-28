Выборы 2021
28.10.2021, 17:57

В Кохтла-Ярве сформирована правящая коалиция. Без центристов

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KOV valimised 2021 Kohtla-Järve
KOV valimised 2021 Kohtla-Järve
Foto: Rauno Volmar
Социал-демократическая партия, Партия реформ, а также избирательные союзы ”Рестарт Кохтла-Ярве” и ”Прогресс” заключили в Кохтла-Ярве коалиционное соглашение, обозначив принципы совместного управления, основные цели и распределение обязанностей в городском собрании и городском управлении Кохтла-Ярве.

”Исторический и очень эмоциональный момент, — описал событие первый номер социал-демократов, набравший наибольшее количество голосов в городе Эдуард Одинец. — Мы впервые смогли отстранить от управления городом Центристскую партию, что является также и большой ответственностью перед всеми избирателями союза четырех. Но это также и большая возможность для города инициировать изменения и организовать работу иначе.”

Лидер избирательного союза ”Рестарт Кохтла-Ярве” Яанек Пахка обрисовал создание коалиционного соглашения как очень познавательный процесс, в ходе которого пришлось соединить воедино кажущиеся, на первый взгляд, очень разными программы и обещания четырех политических сил. ”Общего было намного больше, чем различий. Поэтому соглашения родились быстро и в рабочей атмосфере”.

С текстом подписанного коалиционного соглашения можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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