"Я — футболист и я — гей". Каминг-аут австралийца Джоша Кавалло — первый среди звезд футбола

21-летний игрок клуба высшей австралийской лиги "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло объявил о своей сексуальной ориентации в соцсетях.

"Я хочу рассказать кое о чем очень личном, о чем я, наконец, могу говорить без чувства неловкости", — написал Кавалло в соцсетях, а затем в видеоклипе объявил: "Я — футболист и я — гей. Я хочу лишь играть в футбол, и чтобы при этом ко мне относились как ко всем".

Футболист рассказал, что он устал одновременно играть на пределе сил и вести двойную жизнь.

"Я боролся с моей сексуальной ориентацией шесть лет, но теперь я могу оставить эту борьбу, и я очень рад этому", — сказал Кавалло.

Предшественники — от Фашану до Битти

Джош Кавалло — единственный совершивший каминг-аут действующий футболист высшей лиги в мире, но не единственный профессиональный футболист-гей вообще.

Там же, в Австралии, в низшей лиге играет 28-летний Энди Бреннан, который объявил о своей гомосексуальности в 2019 году. Он-то и был первым австралийским профессиональным футболистом, сделавшим это. Бреннан играл и в высшей лиге, правда, вышел на поле всего несколько раз.

Во второй лиге США, USL Championship, играет 26-летний Коллин Мартин, который совершил каминг-аут в 2018 году.

В 2013 году о своей гомосексуальности объявил игрок сборной США Робби Роджерс. Формально на момент этого заявления он не был действующим профессиональным футболистом, но это был лишь коротенький перерыв в его карьере между английским и американским клубами Leeds и LA Galaxy. Сейчас Роджерс уже не играет.

Первым же открытым геем среди профессиональных игроков в 1990 году стал английский футболист Джастин Фашану. В 1998 году, в возрасте 37 лет, он покончил с собой после того, как был обвинен в США в сексуальном приставании к 17-летнему юноше.

В основном же профессиональные футболисты если и объявляли о гомосексуальности, то после окончания карьеры.