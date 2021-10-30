РЕЦЕПТ | Яблочный пирог с корицей — то, что сделает ваш вечер уютнее

В холодную погоду как сейчас такой пирог поднимет настроение и заполнит комнату ароматом корицей, яблок и горячей выпечкой.

Обалденный яблочный пирог с корицей, сметаной и маком. Готовка занимает совсем немного времени — 30 мин готовить тесто, а выпекать 35 — 40 мин (в зависимости от духовки).

Для небольшого пирога (как у меня) понадобится:

3 средних яблока +1 на украшение.

3 яйца

сахар ( половина стакана)

мука (половина стакана)

мак (2 чайные ложки)

корица (2, 5 чайные ложки)

ванильный сахар ( 2 чайная ложка)

сметана (4 ст. ложки — на крем для пирога)



Моем и нарезаем яблоки (кому как нравится, я нарезала ломтиками). Посыпаем сверху корицей с сахаром. Также добавляем немного ванильного сахара. Оставляем яблоки, чтобы они дали немного сока.

Для теста:

Отделяем желтки от белков. Сначала взбиваем белки с сахаром до консистенции сметаны. Я взбивала где-то 10-11 мин. Затем отдельно взбиваем желтки с сахаром около 5 мин. Затем соединяем желтки, аккуратно вливаем в белки и перемешиваем. Добавляем муку, просеянную через сито, и мак. Муку добавляем до тех пор, пока тесто не станет густым.

Затем в форму, смазанную маслом или маргарином, (можно использовать пекарскую бумагу или пленку) выкладываем слой яблок, затем выливаем слой теста, затем опять слой яблок и сверху слой теста.

Ставим в духовку (у все духовки разные, я ставила на 190 С) на 35 — 40 мин.

Вынимаем пирог и даем ему остыть.

Для крема:

Взбиваем сметану с сахаром, поливаем и украшаем сверху яблоком и орешками. Быстро и вкусно!

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