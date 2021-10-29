Мне кажется, что к русским относятся гораздо хуже в самой России, чем в Эстонии: интервью с "цифровым кочевником" Павлом Гуровым
Вы также можете почитать блог Эльви здесь.
В портфолио Павла Гурова — кейсы таких компаний, как Carlsberg и Microsoft. Он преподавал на журфаке СПбГУ, в ”Нетологии” и на собственных курсах. Его блог Gurov.digital с пристрастием изучают те, кто хочет добиться успеха в соцсетях.
В последние четыре года Павел — digital nomad, то есть цифровой кочевник. Так называют себя люди, которые ведут мобильный образ жизни и зарабатывают, используя ноутбук и выход в интернет. За это время он объехал полпланеты — от Аргентины до Южной Кореи. Но не просто путешествовал, а жил и работал. И вдруг осел в Эстонии. И даже похвастался в Instagram видом на жительство, которое получил как высококвалифицированный специалист.
Павел, вы жили в 15 странах. Почему выбрали маленькую Эстонию?
Я ее заприметил, когда президент страны в своем Twitter объявила, что Эстония начала выдавать digital nomad visa*. Такая виза цифрового кочевника позволяет пожить в стране дольше, чем простая туристическая, и работать удаленно.
У Эстонии имидж продвинутой цифровой страны, где множество вопросов решается онлайн. А я люблю все цифровое. Я вырос на научной фантастике и для меня технический прогресс — это самое классное, что есть в мире. Как только появится настоящий чип в мозг, первым его установлю!
Открытостью к инновациям Эстония и привлекла меня. А потом выяснилось, что переезд в эту страну — один из самых простых вариантов оказаться в Евросоюзе.
Спрошу о том, что на слуху — вы привились?
Да, поставил Janssen, она однократная. Без проблем записался онлайн, через пару дней пришел на вакцинацию: все сияет, все суперсовременное. Не клиника, а воздушно-космический самолет! Добрый доктор все объяснил, рассказал. А дома я взял свой паспорт — а он здесь цифровой — и с помощью кардридера скачал сертификат. И вот, COVID Pass у меня в Apple Wallet.
Паспорт в Эстонии вообще полезная вещь…
— Уже второй год здесь живу, а меня все еще приводит в восторг цифровизация паспорта. Вставляешь эту маленькую пластиковую ID-карту в устройство, которое продается в магазинах, и получаешь доступ ко многим услугам — медицинским, нотариальным и др.
Я рассказал об этом в сторис в Инстаграме и меня забросали вопросами: ”Неужели это возможно?”. Еще как! В Эстонии такие цифровые паспорта появились 16 лет назад. С их помощью эстонцы голосуют на выборах из любой точки мира и даже могут баллотироваться.
Вид на жительство сложно было получить?
Нет, очень ласковая эстонская бюрократия работает быстро и четко. Когда я рассказываю в соцсетях про Эстонию, конечно же, возникают дежурные шуточки, что эстонцы очень медлительные. Все бы были такими медлительными в плане выдачи документов! Просто как пуля: пообещали сделать в один срок, а выдали быстрее!
Я много общаюсь с теми, кто переехал сюда из России, Украины и все мы сходимся на том, что в спорных случаях Эстонское государство старается принять твою сторону. Как человек, который пожил в разных странах, скажу, что это большая редкость.
Уже делали попытки получить вид на жительство в других странах?
Да, в Германии. Прекрасная страна, крупнейшая экономика Европы, но там очень плохо разбираются в цифровых технологиях, это анти-digital страна. Для меня это стало неприятным открытием. Я думал, что Freiberufler, немецкая виза фрилансера, идеально мне подходит. Но, как оказалось, под фрилансерами немецкие чиновники подразумевают клоуна или балерину. А кто такой блогер или digital-маркетолог, они еще не знают. Поэтому в Германии мне не удалось доказать, что я являюсь высококвалифицированным специалистом.
А в Эстонии у меня прямо на ID-карте написано, что я интернет маркетолог. Это тоже приводит меня в восторг. Здорово, что правительство страны и сами чиновничьи системы устроены так, что привлекают хорошие мозги, дают им зеленый свет.
Эстонский учите?
Я скачал приложение, которое называется Speakly.me, но похвастаться пока не могу. Язык мне нравится, но, наверное, когда мне нужно будет сдавать экзамен на уровень B2, я прокляну все. По мелодике он похож на корейский или какой-то другой красивый азиатский язык. Я понимаю, что это совсем другая группа, финно-угорская, но для меня они чем-то созвучны.
Каково отношение эстонцев к русским?
Если рознь между эстонцами и русскими существует, то только в кликабельных заголовках какой-нибудь ”Постимеэс” (ежедневная газета в Эстонии — Прим ред.). Журналисты любят писать, что русский и эстонец не поделили что-то там за бутылкой водки и один ударил другого.
А в жизни все иначе. Русский язык наряду с английским в Эстонии является чем-то вроде лингва франка — то есть просто инструмент для общения. Если эстонцы видят, что собеседник плохо говорит на их языке, то просто переходят на русский. Так что я никакой русофобии не встречал. Мне кажется, что к русским относятся гораздо хуже в самой России, чем в Эстонии.
Как бы вы описали Таллин в двух словах?
Смесь Стокгольма и Новосибирска! Наверное, не всем таллинцам понравится такое сравнение, но это правда! По крайней мере, на взгляд русского человека. А многие жители своим менталитетом напоминают мне петербуржцев. И в тоже время все блага европейской цивилизации здесь тоже есть.
Какая ваша самая большая ошибка во время переезда в Эстонию?
Снял квартиру в Старом Таллине над рестораном! Я, конечно, не дедушка, который ложится спать в десять вечера, но шум и грохот до трех ночи — это просто хардбас! Правда, в итоге нам вернули деньги. Не нужно снимать квартиру в Старом городе. Сейчас живу в Каламая — здесь классно и супер-тихо. И море близко, и центр рядом, и Telliskivi, мне здесь очень комфортно.
Как предприниматель, видите ли вы свободные бизнес-ниши в Эстонии? Какие услуги уже есть в России, Германии или где-то еще в мире, но этого пока нет в Таллине?
Например, в Таллине нет проката велосипедов. Я настолько привык к байкшерингу, что никак в это не мог поверить и несколько раз проверял Bolt: самокаты присутствуют, доставка еды — пожалуйста, такси в наличии, а где велосипеды? В Одессе, Хельсинки, Петербурге — везде есть прокат, а в Таллине нет. Мне объясняли, что у каждого таллинца есть велик и такая услуга вряд ли будет востребована. Но все же думаю, что предпринимателям стоит взяться за это направление.
Где еще я вижу нишу для развития — это аренда жилья. Мафия маклеров монополизировала этот рынок в Эстонии, очень ловко там уселась и не хочет понять, что в пандемию эта сфера сильно изменилась. Снять в Таллине квартиру стоит дороже, чем в Берлине, к тому же договор нужно заключать минимум на год. А я хочу пожить в разных районах эстонской столицы или вообще летом у моря в Пярну, потом пять месяцев здесь, потом пару месяцев в Тарту. В чем проблема? Надеюсь, появятся молодые дерзкие стартаперы, которые демократизируют этот рынок. Все выиграют, если условия аренды станут гибче.
А в профессиональной сфере есть свободные ниши?
Как интернет-маркетолог встречаю много хороших профессионалов и много классных аккаунтов. Например, Instagram аккаунт VisitEstonia ведется на очень профессиональном уровне. А вот в сфере малого и среднего бизнеса в Инстаграме вижу пробелы и кое-где отставание. Также вижу зияющие дыры и в онлайн-образовании, и в сфере очного образования.
Чтобы не сидеть в углу и не критиковать, я решил выйти с позитивной программой и организовать в Таллине конференцию по интернет-маркетингу Tallinn DigitalWeek в сентябре 2021 года.
Что удивило или разочаровало в Таллине?
Ожидал большего стремления к разделению мусора, потому что в Европе уже привык носить разные виды отходов в баки разного цвета. Сняв в Таллине квартиру, сразу спросил, куда тащить мусор? А мне ответили: ”Кидайте все в один бак”. Я был уверен, что здесь ультра победивший эко-активизм, а выяснилось, что не совсем и не везде. Слышал, что баки для раздельного сбора мусора собираются поставить в центре, но их до сих пор нет. Давайте, ребята, поскорее с этим разберитесь!
Любимые места в Таллине?
Я очень люблю квартал Telliskivi, обожаю Baar Sveta, он гигантский, это скорее даже клуб. Там обустроена большая открытая веранда, то есть ковид-безопасно, и очень дикий вайб, стильные люди и настоящие тусовки. Подобной атмосферы ждешь от Берлина с его вечеринками типа Berghain. Но с Таллином у меня не было таких ассоциаций, и это был сюрприз. В общем, просто нужно знать места!
Еще люблю вайб в заброшенном Горхолле (Tallinna Linnahall). Там, кстати, есть нелегальный пляж. Купался ночью, было очень клево. Потрясающий закат и рассвет, хотя виды не вылизанные, чуть ли не колючая проволока. Я люблю такие места.
Digital nomad visa могут получить люди из любых стран, зарабатывающие удаленно — фрилансеры и те, кто работает на компанию за пределами Эстонии. Такая виза позволяет легально жить в Эстонии до 1 года. Читайте подробности на сайте Republic of Estonia E-residency. Также Digital nomad visa выдают и другие страны Евросоюза.