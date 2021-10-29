Мне кажется, что к русским относятся гораздо хуже в самой России, чем в Эстонии: интервью с "цифровым кочевником" Павлом Гуровым

— Уже второй год здесь живу, а меня все еще приводит в восторг цифровизация паспорта. Вставляешь эту маленькую пластиковую ID-карту в устройство, которое продается в магазинах, и получаешь доступ ко многим услугам — медицинским, нотариальным и др.

Да, поставил Janssen, она однократная. Без проблем записался онлайн, через пару дней пришел на вакцинацию: все сияет, все суперсовременное. Не клиника, а воздушно-космический самолет! Добрый доктор все объяснил, рассказал. А дома я взял свой паспорт — а он здесь цифровой — и с помощью кардридера скачал сертификат. И вот, COVID Pass у меня в Apple Wallet.

Открытостью к инновациям Эстония и привлекла меня. А потом выяснилось, что переезд в эту страну — один из самых простых вариантов оказаться в Евросоюзе.

У Эстонии имидж продвинутой цифровой страны, где множество вопросов решается онлайн. А я люблю все цифровое. Я вырос на научной фантастике и для меня технический прогресс — это самое классное, что есть в мире. Как только появится настоящий чип в мозг, первым его установлю!

Я ее заприметил, когда президент страны в своем Twitter объявила, что Эстония начала выдавать digital nomad visa*. Такая виза цифрового кочевника позволяет пожить в стране дольше, чем простая туристическая, и работать удаленно.

В последние четыре года Павел — digital nomad, то есть цифровой кочевник. Так называют себя люди, которые ведут мобильный образ жизни и зарабатывают, используя ноутбук и выход в интернет. За это время он объехал полпланеты — от Аргентины до Южной Кореи. Но не просто путешествовал, а жил и работал. И вдруг осел в Эстонии. И даже похвастался в Instagram видом на жительство, которое получил как высококвалифицированный специалист.

В портфолио Павла Гурова — кейсы таких компаний, как Carlsberg и Microsoft. Он преподавал на журфаке СПбГУ, в ”Нетологии” и на собственных курсах. Его блог Gurov.digital с пристрастием изучают те, кто хочет добиться успеха в соцсетях.

Я скачал приложение, которое называется Speakly.me, но похвастаться пока не могу. Язык мне нравится, но, наверное, когда мне нужно будет сдавать экзамен на уровень B2, я прокляну все. По мелодике он похож на корейский или какой-то другой красивый азиатский язык. Я понимаю, что это совсем другая группа, финно-угорская, но для меня они чем-то созвучны.

А в Эстонии у меня прямо на ID-карте написано, что я интернет маркетолог. Это тоже приводит меня в восторг. Здорово, что правительство страны и сами чиновничьи системы устроены так, что привлекают хорошие мозги, дают им зеленый свет.

Да, в Германии. Прекрасная страна, крупнейшая экономика Европы, но там очень плохо разбираются в цифровых технологиях, это анти-digital страна. Для меня это стало неприятным открытием. Я думал, что Freiberufler, немецкая виза фрилансера, идеально мне подходит. Но, как оказалось, под фрилансерами немецкие чиновники подразумевают клоуна или балерину. А кто такой блогер или digital-маркетолог, они еще не знают. Поэтому в Германии мне не удалось доказать, что я являюсь высококвалифицированным специалистом.

Я много общаюсь с теми, кто переехал сюда из России, Украины и все мы сходимся на том, что в спорных случаях Эстонское государство старается принять твою сторону. Как человек, который пожил в разных странах, скажу, что это большая редкость.

Нет, очень ласковая эстонская бюрократия работает быстро и четко. Когда я рассказываю в соцсетях про Эстонию, конечно же, возникают дежурные шуточки, что эстонцы очень медлительные. Все бы были такими медлительными в плане выдачи документов! Просто как пуля: пообещали сделать в один срок, а выдали быстрее!

Я рассказал об этом в сторис в Инстаграме и меня забросали вопросами: ”Неужели это возможно?”. Еще как! В Эстонии такие цифровые паспорта появились 16 лет назад. С их помощью эстонцы голосуют на выборах из любой точки мира и даже могут баллотироваться.

Каково отношение эстонцев к русским?

Если рознь между эстонцами и русскими существует, то только в кликабельных заголовках какой-нибудь ”Постимеэс” (ежедневная газета в Эстонии — Прим ред.). Журналисты любят писать, что русский и эстонец не поделили что-то там за бутылкой водки и один ударил другого.

А в жизни все иначе. Русский язык наряду с английским в Эстонии является чем-то вроде лингва франка — то есть просто инструмент для общения. Если эстонцы видят, что собеседник плохо говорит на их языке, то просто переходят на русский. Так что я никакой русофобии не встречал. Мне кажется, что к русским относятся гораздо хуже в самой России, чем в Эстонии.

Как бы вы описали Таллин в двух словах?

Смесь Стокгольма и Новосибирска! Наверное, не всем таллинцам понравится такое сравнение, но это правда! По крайней мере, на взгляд русского человека. А многие жители своим менталитетом напоминают мне петербуржцев. И в тоже время все блага европейской цивилизации здесь тоже есть.

Какая ваша самая большая ошибка во время переезда в Эстонию?

Снял квартиру в Старом Таллине над рестораном! Я, конечно, не дедушка, который ложится спать в десять вечера, но шум и грохот до трех ночи — это просто хардбас! Правда, в итоге нам вернули деньги. Не нужно снимать квартиру в Старом городе. Сейчас живу в Каламая — здесь классно и супер-тихо. И море близко, и центр рядом, и Telliskivi, мне здесь очень комфортно.

Как предприниматель, видите ли вы свободные бизнес-ниши в Эстонии? Какие услуги уже есть в России, Германии или где-то еще в мире, но этого пока нет в Таллине?