РЕЦЕПТ | Запеченный баклажан с ветчиной сотто

Наверное единственное, что мешает мне готовить баклажаны чаще — это то, что его в нашем доме с удовольствием ем только я. Но если вы на моей стороне, то сохраняйте рецепт.

Понадобится:

Баклажан- 2 шт

Банка рубленных томатов в собственном соку

Чеснок — 3 зубчика

Орегано- 1/2 чайной ложки

Упаковка ветчины Cotto

Моцарелла- 2 шарика

Черри томаты- 4 шт

Салатная смесь для сервировки

Оливковое масло

Сок 1/4 лимона, сбрызнуть салатную смесь

Приготовление:





Баклажан разрезать на две части, мякоть прорезать решеткой. Сбрызнуть оливковым маслом и поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку запекаться на минут 40-50.

Пока запекается баклажан, приготовим соус. На сковородке нагреть оливковое масло, добавить разрезанные вдоль зубчики чеснока. Как только пойдёт аромат, добавляем рубленные томаты и орегано.

У меня на подоконнике растет базилик, я и его добавила. Оставляем тушить на небольшом огне минут 10-15. Затем доводим до вкуса солью перцем. Кислотность можно убавить добавив немного мёда.

На запечённые баклажаны выкладываем равномерно томатный соус, по одному слайсу ветчины, по 1/2 шарику моцареллы и по 1 помидору Черри разрезанному на четвертинки. Солим, перчим и убираем в духовку чтобы сыр расплавился.

Салатную смесь заправляем оливковым маслом, соком лимона, солью, перцем, если остались помидорки и их туда же. И подаём с тёплым баклажаном.

Начинаем наслаждаться!

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