Олимпийская чемпионка Катрина Лехис обратилась в полицию с заявлением на бывшего тренера

Сообщение о преступлении, имевшем место два года назад, было оглашено в программе ETV "Pealtnägija". Лехис и ее нынешний тренер Николай Новоселов и менеджер Индрек Мадар не рассказали это на камеру, но подтвердили случившееся и поделились материалами.

Жалоба на преступление и приложения к ней содержали более сотни текстовых сообщений, которые Нелис-Наукас отправила Лехис осенью 2019 года. Среди прочего, Нелис-Наукас называла Лехис "головорезом" и оклеветала российских тренеров спортсменки, которые якобы называли свою подопечную "проституткой".

Хотя сторона Лехис неоднократно просила Нелис-Наукас перестать их беспокоить, бывшую наставницу это заводило еще больше. В ноябре 2019 года Лехис подал в полицию заявление, а также потребовал запретительного судебного приказа.

”Я была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы. Было полезно начать расследование. Психологический террор закончился, и это дало возможность подготовиться к отбору на Олимпийские игры в Токио”, — сказала Лехис.