"Аннексия Прибалтики — это факт. Союзничество двух людоедов — неоспоримо!" В России приняли закон, запрещающий отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне

Власти борются с тем, чего нет. Вот ей-богу! Лично я не знаю ни одного живого, реального человека, который подвергал бы сомнению решающий вклад Советского Союза, а точнее, советского народа в победу над фашизмом. Я не знаю ни одного реального человека, который считал бы, что война закончилась как-то не так и нужно пересмотреть какие-то ее итоги. Но об этих неведомых людях с утра до ночи дребезжит пропаганда из всех шлангов. Или найдут какого-то фрика и раздувают масштаб его личности чуть ли не до официальной позиции Запада.

С отождествлением роли СССР и Германии во Второй мировой войне — ровно та же история. Нет в нашем обществе такой точки зрения. То есть при желании отыскать среди 145 миллионов граждан можно, кого угодно с какими угодно взглядами, но нет проблемы, которая требовала бы принятия особого закона со штрафами и посадкой на 15 суток.

Но есть другое. Сотрудничество Гитлера и Сталина — исторический факт. Пакт Молотова-Риббентропа — тоже факт. Расчленение Польши и аннексия Прибалтики — это тоже факт. Союзничество двух людоедов — неоспоримо! Но это не отождествляет нацистскую Германию с СССР во всём, что касается периода войны.

Однако если историки, публицисты, моргенштерны и кто угодно теперь захотят об этом поговорить, им грозит наказание. Не очень суровое по теперешним-то временам, но всё равно! Не мы отождествляем, а власть, принимая нелепые законы, сама начинает сеять сомнения! Мы же знаем, что на Руси всегда наказывали в первую очередь за правду. Станут штрафовать кого попало за любое упоминание в одном предложении Гитлера, Сталина, нацистов, Советского Союза, а кто-то подумает, что, может, и правда ”не всё так однозначно”?