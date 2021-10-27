Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на 1 млн евро в день

Суд объяснил штраф необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан союз".

Среди прочего, речь идет о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС о независимости и беспристрастности судебной власти, указывается в решении.

В начале месяца Конституционный суд (КС) Польши признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, постановил суд.

Решение вызвало жесткую критику Брюсселя. Еврокомиссия начала готовить судебный иск к Варшаве. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ответ обвинил ЕС в шантаже. Глава правительства еще в марте призвал Конституционный суд вынести решение о преобладании польской конституции над европейским законодательством.

Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС.