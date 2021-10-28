ВИДЕО RusDelfi | Как сказывается локдаун на Латвии? Бизнес затягивает пояса, полицейские увольняются, правозащитники против удаленки в школах

Гостиничный бизнес также оптимизирует свои расходы: сокращает персонал, закрывает кухни. Представитель сети пабов KwakInn Роман Навроцкий говорит, что сделал даже две вакцины — "Спутник" и Pfizer, чтобы можно было вести бизнес в России и Латвии.

По его словам, около 90% гостей паба — вакцинированные. Тех, у кого нет прививки, не пускают. "Если в заведение приходит латыш, то 100%, что он вакцинирован. Если русскоязычный — то среди них есть так называемые антиваксеры. Но это уже больше политика, мы, KwakInn, — вне политики", — объясняет Навроцкий.

По его словам, заведение подготовилось к локдауну. К тому же, отмечает Навроцкий, государство оказывает бизнесу помощь. "Если бы государство не помогало, то банкротство было бы вполне реально. В этот раз мы сделали работу над ошибками — запаслись деньгами и продали все товарные остатки, мы готовы к этому локдауну. Главное, чтобы это не затягивалось на долгие месяцы", — говорит Навроцкий.

Исполнительный директор отеля Le Chevalier Юлия Жагунова говорит, что сейчас приходится работать в ограниченных условиях. "На данный момент мы можем принимать гостей, границы не закрыты. Единственное, что гости, которые приезжают, ничего не могут делать. Комендантский час с 20:00. Все те, кто приезжает, — в основном по работе — они заходят в отель, ходят в масках, заказывают доставку еды. Кушают на улице или в номерах", — рассказывает Жагунова.

Правозащитник Елизавета Кривцова уверена, что введенные Латвией ограничения негативно сказываются на учебном процессе детей. "Сфера образования — это не та сфера, где происходит неконтролируемое распространение инфекции. Учителя достаточно хорошо вакцинированы", — говорит она. По ее словам, удаленка уже сейчас негативно сказывается на усвоении школьного материала, психологическом состоянии подростков и приводит к выгоранию учителей. "У нас проблема в Латвии в том, что старшее поколение не хочет прививаться. Дети страдают из-за дедушек и бабушек", — говорит она.