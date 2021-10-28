ВИДЕО RusDelfi | Как сказывается локдаун на Латвии? Бизнес затягивает пояса, полицейские увольняются, правозащитники против удаленки в школах
Гостиничный бизнес также оптимизирует свои расходы: сокращает персонал, закрывает кухни. Представитель сети пабов KwakInn Роман Навроцкий говорит, что сделал даже две вакцины — "Спутник" и Pfizer, чтобы можно было вести бизнес в России и Латвии.
По его словам, около 90% гостей паба — вакцинированные. Тех, у кого нет прививки, не пускают. "Если в заведение приходит латыш, то 100%, что он вакцинирован. Если русскоязычный — то среди них есть так называемые антиваксеры. Но это уже больше политика, мы, KwakInn, — вне политики", — объясняет Навроцкий.
По его словам, заведение подготовилось к локдауну. К тому же, отмечает Навроцкий, государство оказывает бизнесу помощь. "Если бы государство не помогало, то банкротство было бы вполне реально. В этот раз мы сделали работу над ошибками — запаслись деньгами и продали все товарные остатки, мы готовы к этому локдауну. Главное, чтобы это не затягивалось на долгие месяцы", — говорит Навроцкий.
Исполнительный директор отеля Le Chevalier Юлия Жагунова говорит, что сейчас приходится работать в ограниченных условиях. "На данный момент мы можем принимать гостей, границы не закрыты. Единственное, что гости, которые приезжают, ничего не могут делать. Комендантский час с 20:00. Все те, кто приезжает, — в основном по работе — они заходят в отель, ходят в масках, заказывают доставку еды. Кушают на улице или в номерах", — рассказывает Жагунова.
Правозащитник Елизавета Кривцова уверена, что введенные Латвией ограничения негативно сказываются на учебном процессе детей. "Сфера образования — это не та сфера, где происходит неконтролируемое распространение инфекции. Учителя достаточно хорошо вакцинированы", — говорит она. По ее словам, удаленка уже сейчас негативно сказывается на усвоении школьного материала, психологическом состоянии подростков и приводит к выгоранию учителей. "У нас проблема в Латвии в том, что старшее поколение не хочет прививаться. Дети страдают из-за дедушек и бабушек", — говорит она.
"Ущерб скажется на будущем детей. На том, смогут ли они самореализоваться, смогут ли они выучиться на нужную профессию. Смогут ли они справляться со своими личными неурядицами, сколько они будут зарабатывать. Это поколение будет зарабатывать меньше, чем то, которое училось нормально. Следующий вопрос — социальная и криминогенная ситуация: насколько многие из этих детей в будущем могут не справиться со своими сложными жизненными обстоятельствами и скатится в преступность и проституцию", — рассуждает Елизавета Кривцова.
Представитель рижской муниципальной полиции говорит, что его коллеги не справляются с нагрузкой, кто-то увольняется. Из-за этого больше работы ложится на плечи других сотрудников.
Как русскоязычное население относится к вакцинации, поддерживают ли местные жители локдаун — подробнее в видео выше.