ВИДЕО | Как Эстония попала в винную карту Европы? История агронома-волшебника

Вначале его друзья думали, что это просто хобби, юношеская забава, и уж тем более никакой не бизнес, а чистое прожектерство. Но у Романа все получилось! Сегодня он не только хозяин крупнейшей в Балтии плантации северного винограда Marjamäe, но и успешный винодел – здесь, в Эстонии, его авторское вино вполне успешно конкурирует с элитными винами из Франции и Италии, не уступая им в качестве и цене. Так Эстония, неожиданно для всех, попала в винную карту Европы.