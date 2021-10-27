27.10.2021, 18:52
ВИДЕО | Как Эстония попала в винную карту Европы? История агронома-волшебника
Foto: Argo Ingver
Роман Шарин — агроном и виноградарь из Эстонии! Казалось бы, что за блажь — выращивать виноград в Северной Европе? Так, до поры до времени, думал и Роман. Но однажды, будучи студентом, он попал на опытный виноградник. Оказывается, эстонские ученые уже давно пробовали культивировать здесь лозу. Об этом рассказывает канал "Настоящее время" в программе "Балтия".
Как правило, культивируют лозу в Прибалтике в качестве эксперимента. Роман же решил выращивать в Эстонии виноград в промышленных масштабах!
Вначале его друзья думали, что это просто хобби, юношеская забава, и уж тем более никакой не бизнес, а чистое прожектерство. Но у Романа все получилось! Сегодня он не только хозяин крупнейшей в Балтии плантации северного винограда Marjamäe, но и успешный винодел – здесь, в Эстонии, его авторское вино вполне успешно конкурирует с элитными винами из Франции и Италии, не уступая им в качестве и цене. Так Эстония, неожиданно для всех, попала в винную карту Европы.