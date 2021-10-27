"Сейчас Россия пытается "дрессировать" нынешнюю власть": кто и как оказывает давление на Молдову с помощью газа

Сложная ситуация сейчас складывается на левом берегу Днестра, который контролируется Россией. На левом берегу очень много фабрик, которые принадлежат русским бизнесменам, и если туда не будут производиться поставки газа, это косвенно будет влиять и на интересы отдельных русских олигархов. При этом "Газпром" не может поставлять газ в Приднестровье без того, чтобы у него был контракт с "Молдовагазом". Именно поэтому для России это сейчас тоже сложная ситуация. С одной стороны они финансируют непризнанную республику Приднестровье, но с другой стороны сейчас им намного важнее сейчас создать для Республики Молдова жесткие условия. Перед ними лежит задача — поставлять газ в Приднестровье, минуя Республику Молдова . Это практически невозможно.

У нас игра как в "Ну, погоди!", наши власти пытаются начать переговоры с российской стороной, но пока что все неясно. Сегодня должны начаться переговоры с Миллером, главой Газпрома. Дело в том, что через три дня истекает срок одного месяца, на который "Газпром" согласился продлить поставки газа. Здесь проблема еще и в том, что эти поставки не обеспечивают Республику Молдова в полном объеме, поэтому у нас уже сейчас есть небольшая нехватка газа и некоторые предприятия уже закрылись на севере страны. Поэтому мы параллельно начали искать параллельные источники поставок газа. О двух пресса уже сообщала официально — Молдова заключила контракты с польской и голландской компаниями. Однако речь здесь идет о маленьких объемах газа — 1 млн кубометров. Это не покрывает даже один день для нужд Республики Молдова. При этом, непонятно, нет возможности у поставщиков продавать больше, или у нас нет финансовых ресурсов, чтобы покупать.

То, что сейчас происходит в Молдове с газом — это следствие смены прорусских властей на прозападные в июле этого года. Кризис начался еще в августе, но стал очевидным для общественности только в середине сентября. Большинство акций "Молдовгаза" принадлежит " Газпрому ", при этом переговоры между этими двумя компаниями в середине сентября стали более напряженными. Было неясно, смогут ли они заключить новый контракт или продлить нынешний, и сколько в таком случае будет стоить российский газ. В этот момент к переговорам подключились молдавские власти. В начале сентября они уверяли, что в этом нет необходимости, ведь переговоры должны вести две коммерческие организации. В середине же сентября стало понятно, что переговоры носят совсем не коммерческий характер, а политический.

"Газпром" должен "Газпрому"? Запутанная история газового долга



Российские власти просят, чтобы мы вернули долг — 700 миллионов долларов. Наши власти согласились на эти условия, но для начала потребовали аудит, чтобы узнать, существует этот долг в действительности и откуда он взялся, потому что это очень серьезная сумма, которую на данный момент Молдова не может себе позволить потратить. Россия же делает все, чтобы Молдова не смогла выстоять.

Самая главная альтернатива для нас сейчас — это Румыния, потому что в середине октября было объявлено, что у нас есть газопровод между нашими странами. Однако таким образом газ можно будет поставлять только на правый берег Днестра. Также не понятно, есть ли у Румынии соответствующие объемы газа, чтобы поставлять их в Молдову.

Стоит также подчеркнуть, что Россия и раньше говорила о долге. Но это — не долг Республики Молдова, это — долг компании "Молдовагаз". Потребители каждый месяц платят за газ по счетам и в этом смысле нет никаких задолженностей. Долг есть у компании. Но здесь нужно учитывать, что главный акционер "Молдовагаза" — "Газпром". Получается, "Газпром" должен "Газпрому"? Формально — да, но сейчас эти деньги Россия требует с молдовского государства.

Реакция оппозиции



Странно, но оппозиция сейчас ничего не говорит. Они винят во всем проевропейские власти — почему они не начали переговоры раньше? С их точки зрения, они обидели Россию тем, что не вступили в переговоры с самого начала, и теперь Россия показывает свою мощь. В это время несколько представителей нашей оппозиции были в Москве, встречались с замглавы администрации Кремля Козаком и Миллером. Они, вроде бы, пытаются вести диалог и помочь действующим властям, но вся это ситуация неоднозначная — есть слухи, что они наоборот пытаются мешать властям наладить диалог, потому что дискредитация действующих властей им только на руку.



Два пути развития событий