В Ласнамяэ продолжают бесплатно выдавать маски

”Использование масок играет важную роль в борьбе с распространением коронавируса, но мы знаем, что многим не по силам приобретать их в необходимых количествах. Поэтому город продолжит бесплатно выдавать маски многодетным семьям, родителям-одиночкам, пенсионерам и горожанам, которые получают зависящие от их дохода пособия. Также мы, при необходимости, помогаем людям распечатать COVID-сертификаты”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Многодетным семьям (три ребенка в семье или более) выдаются две пачки, родителям-одиночкам, пенсионерам и горожанам, которые получают зависящие от их дохода пособия, выдается одна пачка медицинских масок (в пачке 50 масок).

Для получения масок нужно взять с собой удостоверяющий личность документ, а пенсионерам — пенсионное удостоверение. Маски выдают в Управе района Ласнамяэ на месте (ул. Палласти, 54) с понедельника по пятницу в рабочие часы управы. Пенсионеры также смогут получить маски в Ласнамяэском социальном центре (ул. Пунане, 36).

”Хотя показатель заболеваемости в Ласнамяэ ниже, чем прежде, мы обеспокоены общей тенденцией к росту уровня инфицирования. Я призываю всех вакцинироваться и ответственно подходить к ношению маски. Также мы отправляем маски и средство для дезинфекции рук в те многоквартирные дома Ласнамяэ, где по данным Департамента здоровья выявлен очаг заражения”, — добавил Свет.

В районной управе Ласнамяэ, а также в Ласнамяэском социальном центре можно бесплатно распечатать COVID-справку, свидетельствующая об иммунизации, перенесенной болезни или сделанном недавно тесте. При необходимости сотрудники могут помочь человеку и направить его, но для этого необходимо взять с собой ID-карту и ее ПИН-коды. Если они утрачены, то следует обратиться в полицию. Сотрудники управы не могут помочь скачать справку на мобильный телефон.

При получении комплекта масок и при распечатке COVID-справки необходимо учесть, что, возможно, придется подождать в живой очереди. Зал обслуживания управы района Ласнамяэ открыт в понедельник с 8:15 до 18:00, во вторник, среду и четверг с 8:15 до 17:00 и в пятницу с 8:15 до 16:00.