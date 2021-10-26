Скончался экс-тренер шотландских "Рейнджерс"

Уолтер Смит работал главным тренером "Глазго Рейнджерс" с 1991 по 1998 и 2007 по 2011 годы, под его руководством команда десять раз выиграла чемпионат Шотландии. В сезоне-2007/08 клуб дошел до финала Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы УЕФА), где уступил петербургскому "Зениту".