26.10.2021, 19:27
Скончался экс-тренер шотландских "Рейнджерс"
Фото: Scanpix
Бывший главный тренер шотландского футбольного клуба "Глазго Рейнджерс" Уолтер Смит ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщается на сайте ФК "Глазго Рейнджерс".
Уолтер Смит работал главным тренером "Глазго Рейнджерс" с 1991 по 1998 и 2007 по 2011 годы, под его руководством команда десять раз выиграла чемпионат Шотландии. В сезоне-2007/08 клуб дошел до финала Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы УЕФА), где уступил петербургскому "Зениту".
Помимо этого, он возглавлял юношескую, молодежную и главную сборную Шотландии, английский "Эвертон", а также был помощником Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".