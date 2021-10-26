Более 400 заключенных в Саратовской области заявили о пытках

Более 400 заключенных саратовской исправительной колонии №3 и областной тюремной туберкулезной больницы заявили о пытках. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Снежану Мунтян. По словам адвоката, речь идет о пытках, избиениях и о вымогании денег непосредственно в колонии.

В этот же день руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что более 500 заключенных только из УФСИН по Саратовской области пытаются подать жалобы по поводу "совершенных в отношении них пыток, истязаний и в целом ряде случаев изнасилований в Саратовской ОТБ-1". По словам Осечкина, речь идет о "пыточном конвейере". Он указал, что материалы по другим пыточным учреждениям будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Публикация видеозаписей с пытками



В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей с пытками, полученных от бывшего заключенного ОТБ-1, программиста Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести из исправительного учреждения видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он объявлен в розыск.

Возник широкий резонанс, и ФСИН уже уволила начальника ОТБ-1, его заместителя, а также ряд сотрудников. Глава саратовского УФСИН ушел в отставку. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил после публикации в общей сложности семь уголовных дел.