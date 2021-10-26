Суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото из музеев Крыма Украине

Адвокат крымских музеев Роб Мейер сказал прессе, что крымские музеи могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов. Как сообщает агентство ТАСС, это может произойти в течение трех месяцев, и все это время, а также в течение дальнейшего рассмотрения апелляции в Верховном суде, скифское золото еще не будет передано Украине, а останется в Музее Алларда Пирсона.

В том же духе высказался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода […] международное право не быстрое, но оно неотвратимое. Все российские фейки, манипуляции и попытки ввести суд в заблуждение потерпели крах. Также, как мы вернули "Скифское золото", мы вернем наших людей и наши оккупированные территории", — сказал Кулеба журналистам.

Довгоочікувана перемога 🇺🇦 в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам @minjust_gov_ua , @MFA_Ukraine та @MKIPUkraine за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение о возвращении золота. "Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется на Украину, — написал он в "Твиттере". — Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым".

После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать ли экспонаты в Крым — или же на подконтрольные украинским властям территории.

"Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен передать скифское золото украинскому государству. Хотя эти музейные экспонаты и имеют крымское происхождение и в этой мере могут считаться частью культурного наследия Крыма, они также являются частью культурного наследия Украины, существовавшей как независимое государство с 1991 года", — сказала глава судейской коллегии Паулина Хофмайер-Руттен.

Таким образом суд подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года. Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года и состояла из экспонатов четырех крымских музеев и одного киевского.

Россия возмущается

Власти России назвали решение политизированным. "Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантированно рядом международно-правовых актов", — сказал Интерфаксу сотрудник постоянного представительства Крыма при президенте России Александр Молохов.

"К сожалению, это решение не стало для нас неожиданностью. Тем не менее, конечно, я шокирован от подобного рода отношения европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма. Это отвратительное решение, и я по этому поводу сожалею", — сказал журналистам Андрей Мальгин, директор симферопольского Центрального музея Тавриды, часть коллекции которого находится в Нидерландах.

Украина выиграла процесс в первой инстанции. Тогда нидерландский суд установил, что Киеву должны вернуть ценности на основании конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, по которой культурное наследие принадлежит суверенному государству.

В 2017 году крымские музеи подали апелляцию на это решение.

Во время предыдущего процесса суд руководствовался тем, что Крым не является суверенным государством и не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины.

В 2016 году Украину также обязали уплатить музею в Нидерландах 111 тыс. евро за хранение экспонатов.

"Ненадлежащий истец"

В 2019 году, перед началом слушаний в амстердамском суде, министерство юстиции Украины заявило, что зарегистрированные по российскому законодательству крымские музеи не имеют отношения к тем договоренностям, на основе которых ценности выставлялись в Нидерландах.