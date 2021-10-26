Bolt начинает следить за скоростью арендованных авто. Нарушение может обойтись в десятки тысяч евро(7)
Сейчас ведется работа над несколькими решениями, призванными улучшить поведение водителей. Например, речь идет об устанавливаемом в автомобиле дополнительном снаряжении для слежения за скоростью. Если водитель превысит скорость, с ним свяжутся и сообщат о нарушении. В случае неоднократных превышений поставщик услуги может заблокировать аккаунт нарушителя.
Также разрабатывается функция, при которой перед началом поездки можно будет проверить скорость реакции водителя. Тестируется и установка камер, дающих более полный обзор происходящего на дороге.
Кроме этого Bolt напоминает, что если кто-то нарушает ПДД или закон, плохо обращается с транспортным средством, то компания всегда может заблокироваться аккаунт и человек не сможет пользоваться ни арендой авто, ни другими услугами Bolt.
Наряду со штрафом и наказанием от государства нарушитель обязан будет заплатить штраф и поставщику услуги аренды, если это предусмотрено пользовательским соглашением. Например, за вождение в пьяном виде, согласно условиям Bolt Drive, предусмотрен штраф в размере 2000 евро.
Также важно, что в случае нарушения условий пользования не действует страховка, а это означает, что водителю придется из личных средств покрывать все расходы, например, на ремонт автомобиля. Конечная сумма может достигать десятков тысяч евро. Востребование долга происходит в сотрудничестве с инкассо.