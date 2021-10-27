Витамины для иммунитета: что включить в свой рацион, чтобы не заболеть?

В современном мире людям проще закинуться синтетическими витаминами нежели наладить и сбалансировать свое питание.

В БАДЫ сейчас верят все. Главный аргумент, который я слышу в пользу БАДов и против магазинных овощей — ведь в овощах нитраты!

Ребята, вы правда верите, что бады и витамины делают из каких-то других овощей?

Я не буду рекомендовать вам прием БАДов, я скажу что нужно есть, чтобы оставаться здоровым. А дальше решать вам.

Для поддержания иммунитета нам важны витамин С, цинк, витамин Д3.

Цинк

В периоды инфекций привычную долю цинка в рационе стоит немного увеличить. Он повышает иммунитет и предотвращает воспалительные процессы

Цинк содержится в:

яйцах

мясе

бобовых

тыквенных семечках

морепродуктах

йогурте

какао и чёрном шоколаде

зелёных листовых овощах

орехах.

Витамин С

Витамин С — антиоксидант. Без него невозможна выработка коллагена. Разжижает кровь, это препятствует образованию кровяных сгустков. Улавливаете, почему он важен в современных реалиях?

Продукты с высоким содержанием витамина С (на 100 грамм):

шиповник — 650 мг;

облепиха — 200 мг;

перец сладкий (болгарский) — 200 мг;

смородина черная — 200 мг;

киви — 180 мг;

грибы белые сушеные — 150 мг;

петрушка — 150 мг;

капуста брюссельская — 100 мг;

укроп — 100 мг;

капуста брокколи — 89 мг;

капуста цветная — 70 мг.

Витамин D3

Я рекомендую сдать анализ на уровень этого витамина. Очень часто бывает нехватка именно его. Если она есть, то восполнить его питанием будет сложно, надо принимать витамины.

Однако это не значит, что не нужно получать его из питания.

Список богатых витамином Д3 продуктов:

говяжья печень

зерновые продукты

печень трески.

яичные желтки.

сливочное масло

молоко с высоким % жирности.

красная рыба.

А ещё витамин D3 вырабатывается при нахождении на свежем воздухе, на солнце. Гуляйте чаще!

Витаминами и БАДами стоит только восполнять очень большую их нехватку. Ваша задача же — наладить питание так, чтобы основную долю витаминов вы получали из еды.

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