Определились финалисты женского Евро-2022

Главным фаворитом Евро-2022 остаётся действующий чемпион Европы среди женщин – сборная Испании, и то, что они выйдут в финал четырёх сомнению не подвергалось. Более того, казалось, что испанки играют с некоторым запасом, и это учитывая стартовую победу 12:2 над Словакией, весьма скромные 2:0 над Италией и уверенные 7:0 над хозяйками своего мини-турнира – шведками. Испанская сборная показала практически идеальную игру, и сложно представить, что кто-то сможет остановить ее на пути к титулу.

Сборная Португалии, которая в 2019 году проиграла Испании в финале, будет иметь шанс поквитаться за то поражение. Португалки вдоволь порезвились в группе со Словенией (6:0), Польшей (7:2) и Хорватией (16:1), и теперь наверняка жаждут повторить успех мужской сборной, чтобы привезти на запад Пиренейского полуострова ещё один престижный футзальный трофей.

Сборная России в Минске испытала сложности лишь в стартовом матче против Нидерландов – скользкий счёт 2:1 продержался до самого финального свистка, и футболистки из страны тюльпанов вполне могли вырвать, как минимум, ничью, но россиянки удержали победный результат. В двух других матчах сборной России было гораздо легче добиться необходимого исхода – 3:0 с Венгрией и 9:0 с Беларусью.

Заключительным участником финала четырёх стала сборная Украины. Судьба первого места в мини-турнире, который проходил во Львове, во многом решилась в стартовом матче с Чехией. Хозяйки паркета вели со счетом 3:0, но позволили чешских футболисткам сократить отрыв до минимума, обеспечив себе нервную концовку. Тем не менее, украинки удержали победный счёт 5:4, а в играх с Бельгией (7:0) и Финляндией (4:1) им было гораздо легче.

Таким образом, в марте 2022-го Испания, Португалия, Россия и Украина разыграют титул сильнейшей женской сборной Европы. Страна проведения решающей стадии Евро-2022 определится позднее.