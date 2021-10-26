Как в Таллинне "заманивали" иностранных купцов в средние века?

Представьте…Вы на пароме возвращаетесь в Таллинн, допустим, из Швеции. Что первым в панораме города привлечет ваше внимание? Конечно, церковь Олевисте.

Бинго! Значит, строители 800 лет назад отлично справились со своей задачей.

Многие знают, что Таллинн был привлекательным местом для иноземных купцов, находясь на пересечении важных торговых путей. Правда, конкурировать нам приходилось с Ригой. Церковь нужна была для того, чтобы издалека переманивать торговцев с их денежками и товарами в порт Таллинна.

Церковь построили в 13 веке, а шпиль ее устремлялся в небо на 159 метров. В это сложно поверить, но в 1549-1625 годах церковь Олевисте была самым высоким строением в мире! Сейчас она чуть ниже — всего каких-то 123,7 метров. А всё потому, что молния попадала в церковь аж 11 раз!

В летний сезон любой может подняться на смотровую площадку — оттуда открывается захватывающий дыхание вид. То ли от красоты, то ли от высота, то ли от сильного ветра.

А вы знаете кому приписывают строительство этой красотки?

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