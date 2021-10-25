Во вторник стартует основной раунд Лиги Чемпионов УЕФА

Основной раунд футзальной Лиги чемпионов УЕФА пройдёт с 26 по 31 октября в формате восьми мини-турниров. Девять победителей отборочного раунда присоединились к 23 командам, получившим право начать свои выступления с основного раунда. В этом году команды разделены на два пути (Путь А и Путь В), каждый из которых состоит из четырех групп по четыре команды. Отметим, что из групп 1-4 (Путь А) в Элитный раунд выйдут сразу по три команды, а из групп 5-8 (Путь В) – лишь победители квартетов.