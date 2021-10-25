Во вторник стартует основной раунд Лиги Чемпионов УЕФА
Основной раунд футзальной Лиги чемпионов УЕФА пройдёт с 26 по 31 октября в формате восьми мини-турниров. Девять победителей отборочного раунда присоединились к 23 командам, получившим право начать свои выступления с основного раунда. В этом году команды разделены на два пути (Путь А и Путь В), каждый из которых состоит из четырех групп по четыре команды. Отметим, что из групп 1-4 (Путь А) в Элитный раунд выйдут сразу по три команды, а из групп 5-8 (Путь В) – лишь победители квартетов.
Группы основного раунда
Путь А
- Группа 1 (27-30 октября): «Бенфика» (Португалия), «Синара» (Россия), «Галле-Гойк» (Бельгия), «Лученец» (Словакия, хозяева)
- Группа 2 (27-30 октября): «Спортинг» (Португалия), «Добровец» (Словения, хозяева), «Атырау» (Казахстан), «Аньер Вильнев 92» (Франция)
- Группа 3 (26-29 октября): «Барса» (Испания), «Леванте» (Испания), «Жальгирис» (Литва, хозяева), ВИТЭН (Беларусь)
- Группа 4 (27-30 октября): «Кайрат» (Казахстан), «Тюмень» (Россия), «Пезаро»(Италия, хозяева), «Пльзень» (Чехия)
Путь В
- Группа 5 (27-30 октября): «Рекорд Бельско-Бяла» (Польша), «Люксол Сент-Эндрюс» (Мальта, хозяева), «Халадаш» (Венгрия), «Хаммарбю» (Швейцария)
- Группа 6 (28-31 октября): «Юнайтед Галати» (Румыния), «Ураган Ивано-Франковск» (Украина, хозяева), «Ликени» (Косово), «Араз» (Азербайджан)
- Группа 7 (27-30 октября): «Олмиссум» (Хорватия, хозяева), «Лео» (Армения), «Диамант Линц» (Австрия), «ФОН Белград» (Сербия)
- Группа 8 (27-30 октября): «Мостар» (Босния и Герцеговина, хозяева), «Ховокубо» (Нидерланды), «Динамо Плюс» (Mолдова), «Кампуксен Динамо» (Финляндия)
- «Барса» и «Леванте» попали в одну группу – клубы встречались в финале плей-офф чемпионата Испании прошлого сезона, «блауграна» выиграла титул, победив в серии пенальти.
- «Кайрат» в рекордный 18-ый раз участвует в Лиге чемпионов, бронзовые призеры 2014 года «Араз» – в 16-ый.
- «Диамант Линц» – первая австрийская команда, прошедшая предварительный раунд Лиги чемпионов УЕФА, «Динамо Плюс» – первый молдавский клуб, прошедший отборочный раунд с сезона 2009/10.
- «Леванте», «Атырау» и «Пльзень» дебютируют в основном раунде. Пробившиеся через квалификацию «ФОН Белград», «Халадаш» и «Ликени» также впервые вышли в данный этап турнира.
- «Жальгирис» ранее выступал под названием «Витис», «Динамо Плюс» – под названием «Динамо Кишинев»
- Ризван Фарзалиев из «Араза» сравнялся с рекордом Лусио по количеству проведённых в Лиге чемпионов матчей – 69.
- Матчи группы 3 пройдут на арене «Жальгирис» в Каунасе, где 3 октября состоялся финал чемпионата мира, в котором Максимилиано Ресия из «Леванте» играл за сборную Аргентины.
Элитный раунд и финальный турнир
16 клубов будут соревноваться в четырех группах по четыре команды, жеребьевка этого этапа состоится 3 ноября в 14:00 по центральноевропейскому времени.
Элитный раунд состоится с 30 ноября по 5 декабря, четыре победителя групп выйдут в финал четырёх. Решающие матчи сезона пройдут 28 или 29 апреля и 30 апреля или 1 мая 2022 года.