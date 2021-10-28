РЕЦЕПТ | Самодельная гранола — отличный вариант сытного завтрака

Это отличный вариант сбалансированного завтрака, сытного перекуса или здорового десерта. Она содержит много витаминов, клетчатку, углеводы и потому надолго заряжает энергией. Кроме того, продукт повышает иммунитет и контролирует аппетит за счёт большого количества протеина в его составе. Я подаю гранулу с густым греческим йогуртом или творогом. Добавляю свежие ягоды или фрукты и немного жидкого мёда.

Потребуется:

Грубые овсяные хлопья — 300 гр

Орехи и семена — 280 гр

Яблочный сок — 125 мл

Мёд — 125 мл

Растительное масло — 60 гр

Корица — 1 ст.л.

Соль и перец по вкусу

Сухофрукты/ягоды— 80 гр

Пропорция орехов и сухофруктов не принципиальна, можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений.

Приготовление:

Орехи подсушите и раздробите на удобные для еды кусочки. Добавьте семечки. Я обычно беру семена подсолнечника и тыквы. Иногда добавляю мак и сезам. Из орехов кешью, миндаль, грецкий и лесной.

Смешайте в миске с овсяными хлопьями.

Далее жидкие ингредиенты. Смешайте в сотейнике мёд, сок, масло, корицу, соль и перец. Поставьте на огонь и, помешивая, дождитесь, пока все ингредиенты соединятся, а соль растворится. Кипятить ничего не нужно.

Влейте горячую смесь в сухие ингредиенты и хорошо всё перемешайте.

Затем равномерно распределите на противень застеленный пергаментом.



Выпекайте в духовке при 160 градусах минут 40-50. Доставайте противень через каждые минут 10 и хорошо всё перемешивайте. Это нужно для того, чтобы гранола хорошо и равномерно пропеклась.

Пока выпекается гранола, нарежьте ягоды (если они большие), опять же до размера кусочков орехов.

После того, как вынули гранолу — дайте ей полностью остыть. Сперва она будет довольно мягкой, даже влажной. Не пугайтесь, при остывании она станет именно той, правильной- хрустящей и золотистой.

В остывшую гранолу добавьте сухие ягоды и снова всё перемешайте.