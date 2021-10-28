РЕЦЕПТ | Самодельная гранола — отличный вариант сытного завтрака
Это отличный вариант сбалансированного завтрака, сытного перекуса или здорового десерта. Она содержит много витаминов, клетчатку, углеводы и потому надолго заряжает энергией. Кроме того, продукт повышает иммунитет и контролирует аппетит за счёт большого количества протеина в его составе. Я подаю гранулу с густым греческим йогуртом или творогом. Добавляю свежие ягоды или фрукты и немного жидкого мёда.
Потребуется:
Грубые овсяные хлопья — 300 гр
Орехи и семена — 280 гр
Яблочный сок — 125 мл
Мёд — 125 мл
Растительное масло — 60 гр
Корица — 1 ст.л.
Соль и перец по вкусу
Сухофрукты/ягоды— 80 гр
Пропорция орехов и сухофруктов не принципиальна, можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений.
Приготовление:
Орехи подсушите и раздробите на удобные для еды кусочки. Добавьте семечки. Я обычно беру семена подсолнечника и тыквы. Иногда добавляю мак и сезам. Из орехов кешью, миндаль, грецкий и лесной.
Смешайте в миске с овсяными хлопьями.
Далее жидкие ингредиенты. Смешайте в сотейнике мёд, сок, масло, корицу, соль и перец. Поставьте на огонь и, помешивая, дождитесь, пока все ингредиенты соединятся, а соль растворится. Кипятить ничего не нужно.
Влейте горячую смесь в сухие ингредиенты и хорошо всё перемешайте.
Выпекайте в духовке при 160 градусах минут 40-50. Доставайте противень через каждые минут 10 и хорошо всё перемешивайте. Это нужно для того, чтобы гранола хорошо и равномерно пропеклась.
Пока выпекается гранола, нарежьте ягоды (если они большие), опять же до размера кусочков орехов.
После того, как вынули гранолу — дайте ей полностью остыть. Сперва она будет довольно мягкой, даже влажной. Не пугайтесь, при остывании она станет именно той, правильной- хрустящей и золотистой.
В остывшую гранолу добавьте сухие ягоды и снова всё перемешайте.
Стоит ли говорить о том, что домашняя гранола намного полезнее, чем купленная в супермаркете — мы не используем консерванты, сами контролируем уровень сахара, а орехи и ягоды не подвергаются излишней обработке.
В закрытой банке гранола легко простоит пару недель и даже дольше, совершенно не теряя свои свойства и вкус.
Подписаться на блог автора в Instagram можно здесь.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.>