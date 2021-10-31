Как стать успешным музыкантом в 17 лет? Интервью с молодым жителем Эстонии, которому это удалось

Евгений Касе — начинающий музыкант-самоучка. Он пишет электронную танцевальную музыку под псевдонимом Extends, и его творчество звучит не только в Эстонии, но и за ее пределами. Поскольку он контактирует с другими диджеями из разных стран, его музыка звучит на зарубежных дискотеках, в клубах. Пока что он выступал только на Food Truck Festival 2021, но это только начало его пути. Добился он этого всего в 17 лет. Как же ему это удалось?

Женя, с чего началась твоя любовь к музыке?

Любовь к музыке у меня появилась с ранних лет, у моего дедушки был магнитофон, я каждый день слушал песни, не мог оторваться. У меня дома был синтезатор — это сыграло существенную роль в моей жизни. А любовь к электронно-танцевальной музыке у меня появилась в 2013 году.

Сталкиваешься ли ты с трудностями?

Да, конечно. В мире музыки и музыкального бизнеса много трудностей, через которые предстоит не раз пройти. Я стараюсь не думать о плохом и всегда идти к своим целям.

Ты давно пишешь музыку?

Диджеем я стал в 2015 году, а написанием музыки я начал заниматься в 2016 году. Почти 6 лет я живу этим.

Какие у тебя ощущения перед выходом на сцену?

Это очень круто! Я испытываю волнение и дрожь по всему телу, но когда я вижу, что люди улыбаются, когда слышат мою музыку, все мои переживания испаряются.

Чего ты хочешь добиться в будущем?

Я хочу связать свою жизнь с музыкой однозначно! Хочу, чтобы люди узнавали мою музыку, чтобы больше людей слушали моё творчество. Сейчас я ставлю себе цели и достигаю их, я верю, что мое дело будет расти!

В чем секрет того, что у тебя все получается?

Я делаю то, что мне нравится. Ставлю себе цели и добиваюсь их. Ну и самое главное — это поддержка близких.

Какой совет ты можешь дать читателям, которые возможно только начинают заниматься музыкой?