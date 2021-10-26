Наступило самое опасное для водителей время года: что нужно учитывать, чтобы не платить за ремонт

”Если обычно у нас бывает по 30–40 случаев в день, то на скользких дорогах количество случаев увеличивается примерно на 40%. Обычно много столкновений происходит, когда, например, из-за наледи на дороге автомобиль не успевает затормозить и въезжает в остановившуюся спереди машину. Также нередки выезды с проезжей части. И к сожалению, мы находимся в самом начале наиболее опасного периода”, — прокомментировал руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд.

Октябрь характеризуется увеличением числа повреждений транспортных средств по нескольким причинам — активность диких животных достигла своего пика, значительно больше поездок приходится на темное время суток и случаются первые ночные заморозки.

”Это как раз то время, когда летние шины все еще разрешены, но из-за более низких температур их материал становится тверже. Кроме того, на дорогах появляются опавшие листья, не говоря уже об ограниченной видимости, возможном снеге, наледи и особенно коварном черном льде. Суммарный эффект ДТП в таких условиях часто может быть довольно печальным и дорогостоящими. Средний ущерб составляет около 2000 евро, а в случае более серьезных повреждений варьируются от 10 000 евро до полной стоимости автомобиля. Сумма ущерба, причиненного съехавшему со скользкой дороги в канаву грузовику, составила, например, 17 000 евро”, — привел примеры Орулайд.

Использовать зимние шины можно с 15 октября, но они помогают не всегда. Руководитель портфеля автострахования ERGO Кайдо Нааритс отметил, что правила это одно, но, в конце концов, более опасным дорожное движение делает не время начала и окончания каких-то ограничений или обязательств, а то, как именно мы сами ведем себя на дороге.