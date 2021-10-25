Бывшего футболиста убил мобильный телефон: двое детей остались сиротами

По информации издания, супруга, вернувшаяся с ночного дежурства, обнаружила тело мужа рядом с мобильным телефоном в их доме в Мадриде.

Полиция считает, что Отеро ударило током после того, как его телефон упал в воду во время зарядки. Местные СМИ сообщили, что на груди у Сантьяго был ожог в том месте, где обнаружили его мобильник.

За годы карьеры форвард Сантьяго Отеро, у которого было прозвище Катанья (в честь бывшего нападающего сборной Испании, родившегося в Бразилии), выступал за молодежный состав «Овьедо» и ряд малоизвестных испанских команд. У него осталось двое детей.