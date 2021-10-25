Тартуский "Вялк 494" вылетел из Континентального кубка, проиграв все матчи

Чемпион Эстонии прошлого сезона начинал с первого раунда, который проходил с 24 по 26 сентября в Литве. Тартуский "Вялк 494" сначала обыграл литовский "Хоккей Панкс" (8:3), а потом обыграл ”Акюрейри” из Исландии. С 6 очками "Вялк 494" стал победителем группы и вышел во второй раунд.

Второй раунд проходил с 22 по 24 октября. Тартуский "Вялк 494" играл в группе C, игры этой группы проходили в Будапеште. Первую игра эстонский клуб проиграл 28-кратному чемпиону Венгрии, ”Ференцварошу” — 1:8.

Следующая игра была против хоккейного клуба ”Олимп” из Риги, где в упорной борьбе победу одержал "Олимп" (5:3). Рижский "Олимп" был основан в 2018 году, клуб рассматривали как темную лошадку, но "Олимп" сходу занял первое место в чемпионате Латвии 2019/20, но плей-офф не состоялся из-за коронавируса. В сезоне 2020/21 "Олимп" стали чемпионом Латвии уже в плей-офф.

Последнею игру "Вялк 494" проводил против киевского "Сокола", где снова потерпел поражение — 4:9. Киевский "Сокол" участвовал в третьем раунде Континентального кубка 3 раза (2002/03, 2004/05 и 2006/07). Команда из Киева в сезоне 2007/08 дебютировала в высшей лиге (зона ”Запад”) первенства России, где с первой попытки финишировали на почётном для себя пятом месте в регулярном чемпионате и приняли участие в первом раунде (1/8 финала) плей-офф.

Первое место в группе занял латвийский "Олимп", который и прошел в третий раунд.