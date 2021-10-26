"В голове не укладывается, как такие ”специалисты” берутся за инъекции, которые не имеют права делать": косметолог рассказала о том, как не попасть к дилетанту

Прежде всего моя работа — моя душа, энергия. Я работаю с женщинами и это дает мне большую энергетическую силу, происходит обмен. Я отношусь к работе с огромной любовью, ведь это было мое призвание с детства, мне очень нравилась медицина. Я чувствую себя на своем месте и наслаждаюсь тем, что делаю.

Я пришла через медицину. Сначала работала санитаркой, потом медсестрой. Попробовала себя в разных направлениях медицины и потом ушла на машины скорой помощи. Там я спасала жизни людей 7 лет, но поворотом стало рождение детей. Я ушла в декрет и осознала, что больше не смогу полноценно отдавать себя работе, и я принялась искать новое решение. Ночами я думала и просила высшие силы дать мне хоть какой-то знак. Проходит некоторое время и мне снится сон. Я прихожу к подруге-косметологу на процедуру. Как полагается девушкам во время похода к косметологу мы беседуем, и я делюсь с ней своими переживаниями. И она мне говорит, что нет ничего проще, чем имея медицинское образование пойти получить дополнительное косметологическое. Проснувшись на утро, я принялась искать учебные заведения, в которых я могла бы получить свой заветный диплом косметолога. Так я ступила на путь косметологии. И по сей день я постоянно обучаюсь и словно пазл, собираю все свои знания, навыки и умения.