"В голове не укладывается, как такие ”специалисты” берутся за инъекции, которые не имеют права делать": косметолог рассказала о том, как не попасть к дилетанту
"Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет" (Коко Шанель).
Именно так хотелось бы начать разговор о профессии, которая буквально дает результат на лицо. Кто такой косметолог и каковы его задачи? Об этом расскажет Оксана Герасименко, ведущий косметолог отделения Эстетической медицины клиники Confido.
Что для тебя твоя работа?
Прежде всего моя работа — моя душа, энергия. Я работаю с женщинами и это дает мне большую энергетическую силу, происходит обмен. Я отношусь к работе с огромной любовью, ведь это было мое призвание с детства, мне очень нравилась медицина. Я чувствую себя на своем месте и наслаждаюсь тем, что делаю.
Как ты пришла к данной профессии?
Я пришла через медицину. Сначала работала санитаркой, потом медсестрой. Попробовала себя в разных направлениях медицины и потом ушла на машины скорой помощи. Там я спасала жизни людей 7 лет, но поворотом стало рождение детей. Я ушла в декрет и осознала, что больше не смогу полноценно отдавать себя работе, и я принялась искать новое решение. Ночами я думала и просила высшие силы дать мне хоть какой-то знак. Проходит некоторое время и мне снится сон. Я прихожу к подруге-косметологу на процедуру. Как полагается девушкам во время похода к косметологу мы беседуем, и я делюсь с ней своими переживаниями. И она мне говорит, что нет ничего проще, чем имея медицинское образование пойти получить дополнительное косметологическое. Проснувшись на утро, я принялась искать учебные заведения, в которых я могла бы получить свой заветный диплом косметолога. Так я ступила на путь косметологии. И по сей день я постоянно обучаюсь и словно пазл, собираю все свои знания, навыки и умения.
Что является целью работы косметолога?
Работа косметолога — это не только делать процедуры, но и раскрывать человека. Зачастую наши проблемы с кожей — это проблемы в себе. Кожа — это индикатор. Косметолог работает со многими аспектами человека: как с внешними проблемами, так и с внутренними физического и психологического плана.
Получаешь ли ты удовольствие от своей работы и почему?
Да, конечно! Для меня один из самых важных нюансов, это любить свою работу. Любимая работа позволяет цвести и получать позитивную энергию. Я отношусь к работе творчески и постоянно развиваюсь. Мне все время кажется, что я могу лучше и хочется добавить изюминку в виде опыта и внутренних ощущений.
Кто такой косметолог и почему важно его посещать?
Косметолог — это специалист, который работает с кожей лица, разбирается в профессиональной косметике и может составить индивидуальные программы и подобрать качественный домашний уход.
Косметолога нужно посещать, поскольку…
Это — часть любви к себе. В нашем современном мире многие хотят выглядеть ухоженно и красиво.
Косметолог поможет подобрать вам правильные средства для ухода. Сейчас выбор косметики настолько велик, что разбегаются глаза. Важно найти качественную косметику, которая подойдет именно вам.
Также косметолог подробно расскажет и покажет, как правильно ухаживать и чем пользоваться.
Как выучиться на данную профессию?
Здесь нужно уточнить: есть профессия косметика и профессия косметолога. Косметик не имеет медицинского образования, а косметолог имеет. Для обучения созданы и курсы, и школы, но я считаю, что в нашем государстве изначально неправильно сформулировано понятие ”косметолог”. Курсы и школы без медицинского образования дают вам диплом косметика, но никак не косметолога. Я считаю, что данная профессия должна включать в себя медицинское образование. В таком случае, имея диплом косметика, у вас есть ограничения по оказанию косметических услуг. На своем опыте я видела много негативных последствий после работы косметиков, делающих инъекционные процедуры, иногда просто страшно становится. В голове не укладывается, почему такие ”специалисты” берутся за инъекции, которые они не имеют права делать по закону. В Эстонии есть стоящее обучение на косметика, например школа мирового уровня CIDESCO, в которой обучение длится 2-3 года, но все равно это обучение не позволяет делать инъекционные процедуры. Право делать инъекции имеют только специалисты с медицинским образованием, зарегистрированные в Terviseamet и имеющие лицензию на оказание данных услуг.
Какой спектр услуг может оказывать косметолог?
Косметолог может делать поверхностные процедуры, которые не травмируют кожный покров. Чистки, маски, пилинги, уходовые процедуры, аппаратную косметологию и т.д
Однако я могу делать все, поскольку имею нужное для этого образование. В мой список входит огромное количество процедур, от чисток лица, срединных пилингов, лазерной эпиляции, до инъекционных методик, увеличения губ, плазмолифтинга, редермализации и многих других методик.
Расскажи, какой он — один день из жизни косметолога?
Просыпаюсь я в 5.30 утра. Я люблю рано вставать, ведь таким образом до работы успеваю сделать все дела. Работа начинается в 9 утра и количество пациентов зависит от забронированных процедур. Если это косметология, то процедура занимает 1 час. Консультация — 20 минут. Лазерная эпиляция — в зависимости от зоны. В среднем в день я принимаю от 10 до 15 человек. Бывают очень сложные дни, когда даже обедать некогда. Я работаю полный рабочий день. Запись у меня на 1.5-2 месяца вперед, поэтому дни всегда загружены.
Поделишься плюсами профессии?
Общение с большим количеством женщин приносит огромное удовольствие. Возможность работать в современных и больших клиниках, имея медицинское образование. Мой график составляю я сама и это большой плюс этой работы. Знакомства, интересные люди и помощь людям в их проблемах с качеством кожи — все это тоже положительные качества работы.
А минусами?
Минусов, если честно, я не вижу. В этой работе я вижу исключительно хорошие стороны, ведь для меня это любимая работа. Единственное, что может быть минусом — если нет медицинского образования, соответственно нет возможности роста в данной сфере.
Какие процедуры самые актуальные и почему?
Популярными являются пилинги, поскольку они круглогодичные. Лазерная эпиляция тоже актуальна, ведь таким образом можно избавиться от волос на долгое время, важно приходить через время и повторять процедуру. И конечно же самыми популярными остаются инъекционные процедуры.
Поговорим о коже. Как правильно ухаживать за ней? Как бороться с проблемной кожей?
Есть базовые моменты ухода: очищение, тонизация и крем. Каждое утро и вечер эта база должна повторятся, ведь за день на нашу кожу попадает большое количество грязи, пыли, которая в свою очередь соприкасается с выделяемым себумом из сальных желез. И окисляясь на кислороде, мы видим черные точки, комедоны. Правильнее всего прийти на консультацию к косметологу, который назначит вам качественный домашний уход. Кстати, сейчас почти у 100 % клиентов нарушен микробиом кожи — защитная функция кожи. Поскольку многие используют средства из масс-маркета, что влечет за собой повреждение тяжелыми ПАВами микробиома кожи. Я обычно начинаю свою работу с восстановления микробиома кожи и после мы работаем над последующими проблемами, например, возрастными.
Если говорить про акне, то это проблема комбинированная, как наружная, так и внутренняя. Начинаю я свой разговор обычно с питания и узнаю у клиента про его индивидуальные привычки в жизни. Таким образом я составляю общую картину того, что могло явиться причиной возникновения акне. Так мы начинаем распутывать клубок. Не забываю и про психосоматику, которая играет очень важную роль. После выяснения нюансов, я даю много рекомендаций и назначаю процедуры и нужный уход.
Средства для кожи. Что можно посоветовать?
Надо использовать профессиональные бренды, поскольку в их качестве есть уверенность. Моими фаворитами являются : Germaine de Capuccini, RENOPHASE, NANOASIA, Meder Beauty Science. Их лично я попробовала и могу рекомендовать.
Напоминаю, что прежде всего надо сходить на консультацию и тогда начать использование.
Помогают ли массажи для лица?
Конечно помогают. Это же ткани, и такого рода ”тренировки” держат в тонусе мышцы и дренируют ткани, включая процессы деления клеток, соответственно омоложения. Главное - не навредить и делать нужные движения. Это доступная методика и ее можно делать самой дома.
Какие процедуры стоит делать на постоянной основе?
Начну с кислот. Они очень хороши и отлично работают на омоложение кожи и регенерацию. Обязательно пептиды, коже нужна еда, чтобы строились белки коллаген, эластин. Во внутрь так же принимаем аминокислоты, которые жизненно необходимы нашему организму.
Это не значит, что надо об этом думать один раз в месяц. 80% успеха — это домашний уход! Поэтому уход должен быть постоянный, не только в кабинете косметолога.
Чего чаще всего не хватает нашему организму (например, витамины)?
Об этом много говорят, что надо начать с питания. Питание — это прямой путь к красоте и здоровью. Надо больше употреблять растительной пищи, тогда микрофлора в кишечнике будет здоровой и сильной, следовательно, состояние кожи улучшится. Питание должно быть полноценным, качественным. Надо также употреблять аминокислоты, поскольку при наличии всех аминокислот, наш организм собирает цепочки белка, которые необходимы для жизни.
С витаминами все просто. Нужно сдать анализы и тогда решать, что нужно пить и в каком количестве.
Ваш личный топ полезных привычек — с точки зрения косметологии:
- Уход за кожей лица. Обязательно соблюдать ”базу” и использовать правильные средства (делать скрабирование, насыщать кожу питательными веществами).
- Позитив! Не надо зацикливаться на негативе, надо радоваться и пробовать новое.
- Питание. Правильное питание, которое содержит полезные элементы для организма.
- Чувствовать и любить себя. Нельзя уходить в страдания.
- Качественный сон. Во время сна восстанавливается организм.
- Заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. Это помогает восстановить энергию и насыщает.
- Делайте то, что вам нравится: танцуйте, пойте, играйте на гитаре, занимайтесь спортом, живите в удовольствие и получайте наслаждение.
А чего точно не стоит делать?
Оставить все, как есть. Нельзя ”забивать” на себя и пускать все на самотек. Фраза — ”любите меня такой” ужасна в этом контексте.
Опиши одним словом свою работу
Любовь.
Я чувствую, что это мое призвание и вкладываю свою душу в свою профессию.
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