25.10.2021, 09:56
Исторический позор "Спартака"
Фото: Scanpix
Московский "Спартак" впервые в своей истории проиграл в чемпионате с разницей в 6 мячей - 1:7.
Первые 4 гола из 8 зрители, собравшиеся на стадионе "Зенита", увидели уже в первом тайме. Не сказать, что "Спартак" ирал удручающе плохо, но питерцы были и точнее и более удачливы. Азмун просто растерзал защитников москвичей, уже к 36 минуте оформив дубль, причем оба мяча забив головой.
Порыв иранца подхватил Мостовой, забивший в конце первого и в начале второго таймов. В конце матча сначала Дзюба с пенальти после удаления Кофрие, а затем Ерохин добили лежавшую на газоне московскую команду.