Исторический позор "Спартака"

Первые 4 гола из 8 зрители, собравшиеся на стадионе "Зенита", увидели уже в первом тайме. Не сказать, что "Спартак" ирал удручающе плохо, но питерцы были и точнее и более удачливы. Азмун просто растерзал защитников москвичей, уже к 36 минуте оформив дубль, причем оба мяча забив головой.