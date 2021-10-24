Миллионы людей оказались в смертельной опасности из-за изменения климата

Обычно от нее страдают пожилые или хронически больные люди. Однако в последние годы оказалось, что заболевание активно распространяется и среди молодых людей, которые много работают на открытом воздухе в жарких регионах Южной и Северной Америки, Африки, Ближнего Востока и Индии. Врачи и ученые пришли к выводу, что длительное пребывание на солнце влечет за собой тепловой стресс организма, который наносит незначительный, но постоянный урон почкам.

Почки — это орган, обеспечивающий баланс жидкости в организме, поэтому они крайне чувствительны к экстремальным температурам. Регулярная работа на солнце травмирует почки, однако не настолько заметно для человека, чтобы он обратился к врачу. В результате у миллионов хроническая болезнь почек (ХБП) развивается и проходит бессимптомно. Врачи предупреждают, что проблема уже достигла масштабной эпидемии и скоро станет актуальной и в развитых странах.

Эксперты призывают срочно исследовать связь между аномальной жарой и ХБП, чтобы оценить всю серьезность проблемы, поскольку в настоящее время за ней не ведется тщательное наблюдение. Имеющиеся данные подтверждают, что пострадавшие, как правило, занимаются тяжелым физическим трудом на открытом воздухе при высоких температурах, при этом чаще всего эти люди принадлежат к наименее благополучным слоям общества и не имеют возможности получить качественное медицинское обслуживание. Глава глобального консорциума по климату и санитарному просвещению при Колумбийском университете доктор Сесилия Соренсен обратила внимание, что наиболее остро болезнь протекает у работников, получающих сдельную оплату и поэтому работающих много и без перерыва.